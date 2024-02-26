В Екатеринбурге волонтеры спасли выброшенную кошку Нонну

Далее, как сообщают волонтеры, неравнодушные граждане пожелали оставить кошку у себя на передержку. И таких людей было немало. В последствии нашлась и женщина, которая изъявила желание забрать Нонну насовсем. Она дождалась выписки животного и забрала его.