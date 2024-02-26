В Екатеринбурге волонтеры спасли выброшенную кошку Нонну

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Известно, что в начале февраля Нонну бросили хозяева. Питомец оказался на улице. Врачи диагностировали у кошки обморожение, рассказали волонтеры фонда «ЗООзащита».
Также ей поставили и другие диагнозы — жировую дистрофию печени и заболевания сердечно-сосудистой системы. Тогда же выяснилось, что животное породистое — это шотландская вислоухая кошка.
Далее, как сообщают волонтеры, неравнодушные граждане пожелали оставить кошку у себя на передержку. И таких людей было немало. В последствии нашлась и женщина, которая изъявила желание забрать Нонну насовсем. Она дождалась выписки животного и забрала его.
Теперь питомец нуждается в спецдиете и лечении. Новая хозяйка уже закупила все, что нужно.
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