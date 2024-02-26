В Госдуме обсудили возможность переноса средств Пушкинской карты для молодежи

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Копия письма, адресованного министру культуры России Ольге Любимовой, есть в распоряжении RT.
В обращении законодатель отметил, что уже более двух с половиной лет функционирует программа Пушкинская карта, которая направлена на культурное просвещение молодых людей. В рамках данной инициативы государство каждый год выделяет определенную сумму денег российским гражданам в возрасте от 14 до 22 лет, которую они могут использовать на посещение культурных мероприятий.
Однако неиспользованные средства на конец года сгорают и не переносятся на следующий период. В то же время для молодежи из больших городов нет проблем с поиском интересующих их культурных мероприятий и потратой денег с Пушкинской карты, в отличие от молодежи, проживающей в небольших населенных пунктах.
В таких поселениях или городах может быть ограниченное количество мероприятий, подпадающих под программу «Пушкинская карта», а иногда их может и не быть вовсе. В результате не все имеют возможность использовать выделенные средства в установленные сроки.
«Поэтому прошу вас рассмотреть целесообразность изменения условий действия Пушкинской карты в небольших населенных пунктах России — позволить переносить неиспользованные средства на следующие периоды», — говорится в тексте обращения.