В Госдуме обсудили возможность переноса средств Пушкинской карты для молодежи

Однако неиспользованные средства на конец года сгорают и не переносятся на следующий период. В то же время для молодежи из больших городов нет проблем с поиском интересующих их культурных мероприятий и потратой денег с Пушкинской карты, в отличие от молодежи, проживающей в небольших населенных пунктах.