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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

В Госдуме обсудили возможность переноса средств Пушкинской карты для молодежи

26 февраля 2024, 06:48
Представитель Государственной Думы Евгений Фёдоров предложил разрешить молодежи, проживающей в небольших поселениях, переносить неиспользованные средства Пушкинской карты на следующий год.

Копия письма, адресованного министру культуры России Ольге Любимовой, есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что уже более двух с половиной лет функционирует программа Пушкинская карта, которая направлена на культурное просвещение молодых людей. В рамках данной инициативы государство каждый год выделяет определенную сумму денег российским гражданам в возрасте от 14 до 22 лет, которую они могут использовать на посещение культурных мероприятий.

Однако неиспользованные средства на конец года сгорают и не переносятся на следующий период. В то же время для молодежи из больших городов нет проблем с поиском интересующих их культурных мероприятий и потратой денег с Пушкинской карты, в отличие от молодежи, проживающей в небольших населенных пунктах.

В таких поселениях или городах может быть ограниченное количество мероприятий, подпадающих под программу «Пушкинская карта», а иногда их может и не быть вовсе. В результате не все имеют возможность использовать выделенные средства в установленные сроки.

«Поэтому прошу вас рассмотреть целесообразность изменения условий действия Пушкинской карты в небольших населенных пунктах России — позволить переносить неиспользованные средства на следующие периоды», — говорится в тексте обращения.

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