В Каменске-Уральском умер жестоко избитый кот

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как рассказали волонтеры приюта «У Сухова», котик был ручной и ласковый. Он всегда ждал девушку, которая приходила его покормить. Волонтеры хотели забрать его к себе, как только освободится место в приюте, но не успели.
По данным зоозащитников, однажды девушка как обычно пришла покормить котика и застала его в крови. Кровь была на морде и шла из заднего прохода. Она забрала кота, но спасти его не удалось.
Защитники животных подозревают в причастности к произошедшему слесарей, так как незадолго до ЧП они спускались в подвал.
Ранее волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом.