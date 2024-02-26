tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Каменске-Уральском после избиения умер кот

В Каменске-Уральском умер жестоко избитый кот

26 февраля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском после избиения умер кот

Кот, который бил избит в Каменске-Уральском, умер. Он жил в подвале, его кормила местная жительница.

Как рассказали волонтеры приюта «У Сухова», котик был ручной и ласковый. Он всегда ждал девушку, которая приходила его покормить. Волонтеры хотели забрать его к себе, как только освободится место в приюте, но не успели.

По данным зоозащитников, однажды девушка как обычно пришла покормить котика и застала его в крови. Кровь была на морде и шла из заднего прохода. Она забрала кота, но спасти его не удалось.

Защитники животных подозревают в причастности к произошедшему слесарей, так как незадолго до ЧП они спускались в подвал.

Ранее волонтеры в Екатеринбурге спасли кошку и кота, которые застряли в приямке под навесом.

В Москве кот Кузя спас десятилетнего ребенка из огня
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Алапаевска избил кота-сфинкса из-за захламленной квартирыПоявилось видео, как кота Твикса выбрасывают из поездаОт работы отстранена проводница, которая выбросила кота Твикса
#Происшествия#Каменск-Уральский#Животные#Насилие#Зоозащитники#Кот#Кормление#Подвал#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
Мужчина на снегоходе сбил девушку на лыжной базе в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:48
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27
В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж
Сегодня, 09:25
Экс-супруг задержанной за госизмену Карелиной сообщил о цели ее визита в Екатеринбург
Сегодня, 09:02
Участники СВО рассказали детям в Нижнем Тагиле об особенностях военного быта
Сегодня, 09:59