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Пропавшая женщина из Нижнего Тагила найдена живой

В Нижнем Тагиле завершены поиски 37-летней женщины в шубе

26 февраля 2024, 08:41
Фото: 1MI

Пропавшая женщина из Нижнего Тагила найдена живой

В Нижнем Тагиле нашли живой 37-летнюю местную жительницу со шрамом на губе спустя две недели после ее пропажи.

Как оказалось, тагильчанка все это время находилась в селе Николо-Павловского у своих знакомых. Ее нашли сотрудники полиции. Женщина в порядке, и она уже вернулась домой, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.

Напомним, горожанка пропала 13 февраля 2024 года после того, как ушла из дома. Об исчезновении сообщил в полицию ее сожитель. Известно, что ранее женщина неоднократно исчезала, однако всегда возвращалась домой.

В день пропажи она была одета в норковую шубу с капюшоном и высокие черные сапоги из замши.

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