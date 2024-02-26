В Нижнем Тагиле завершены поиски 37-летней женщины в шубе

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как оказалось, тагильчанка все это время находилась в селе Николо-Павловского у своих знакомых. Ее нашли сотрудники полиции. Женщина в порядке, и она уже вернулась домой, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.
Напомним, горожанка пропала 13 февраля 2024 года после того, как ушла из дома. Об исчезновении сообщил в полицию ее сожитель. Известно, что ранее женщина неоднократно исчезала, однако всегда возвращалась домой.
В день пропажи она была одета в норковую шубу с капюшоном и высокие черные сапоги из замши.