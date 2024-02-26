В Свердловском избиркоме рассказали, когда в регионе начнется досрочное голосование

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
На выборах президента РФ, которые в 2024 году состоятся в марте, можно будет проголосовать досрочно. Такая возможность появится у свердловчан, которые живут в отдаленных районах и не смогут добраться до избирательных участков в официальные дни голосования, сообщает региональный избирком.
Досрочное голосование в Свердловской области пройдет с 3 по 11 марта и затронет жителей 78 отдаленных населенных пунктов. Ожидается, что основная часть населения этих сел и деревень, всего 3174 избирателя, отдадут свои голоса 9 и 10 марта.
В 2024 году президентские выборы впервые в истории России будут трехдневными: выбирать президента россияне будут 15, 16 и 17 марта.
Напомним, что Свердловская область оказалась в десятке лидеров по заявкам на онлайн-голосование.