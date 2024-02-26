tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Жители Свердловской области смогут досрочно голосовать с 3 марта

В Свердловском избиркоме рассказали, когда в регионе начнется досрочное голосование

26 февраля 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney

Жители Свердловской области смогут досрочно голосовать с 3 марта

Досрочно отдать свой голос на выборах президента в марте 2024 года смогут жители 78 населенных пунктов Свердловской области.

На выборах президента РФ, которые в 2024 году состоятся в марте, можно будет проголосовать досрочно. Такая возможность появится у свердловчан, которые живут в отдаленных районах и не смогут добраться до избирательных участков в официальные дни голосования, сообщает региональный избирком.

Досрочное голосование в Свердловской области пройдет с 3 по 11 марта и затронет жителей 78 отдаленных населенных пунктов. Ожидается, что основная часть населения этих сел и деревень, всего 3174 избирателя, отдадут свои голоса 9 и 10 марта.

В 2024 году президентские выборы впервые в истории России будут трехдневными: выбирать президента россияне будут 15, 16 и 17 марта.

Напомним, что Свердловская область оказалась в десятке лидеров по заявкам на онлайн-голосование.

Читайте также:
Более 3% жителей Свердловской области будут выбирать президента дистанционноПридут к каждому: свердловский избирком расскажет о выборах президента на домуПридут к каждому: свердловский избирком расскажет о выборах президента на дому
#Общество#Свердловская область#Выборы президента#Избиратели#Голосование#Екатеринбург#Населенные пункты#Досрочное голосование#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Сегодня, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Сегодня, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Сегодня, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Сегодня, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
Вчера, 06:27