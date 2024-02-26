В Свердловском избиркоме рассказали, когда в регионе начнется досрочное голосование

На выборах президента РФ, которые в 2024 году состоятся в марте, можно будет проголосовать досрочно. Такая возможность появится у свердловчан, которые живут в отдаленных районах и не смогут добраться до избирательных участков в официальные дни голосования, сообщает региональный избирком.