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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

В Нижнем Тагиле устранена авария на водопроводе

В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж

26 февраля 2024, 09:25
Фото: «Водоканал НТ»

В Нижнем Тагиле устранена авария на водопроводе

В Нижнем Тагиле днем 25 февраля произошла авария на центральном водоводе диаметром 150 мм. Это случилось на улице Карла Маркса, 67.

На месте ЧП слесари «Водоканала-НТ» пол дня проводили ремонтные работы и выясняли, из-за чего произошла авария. Без холодной воды оставались два учреждения образования — школа №32, и горно-металлургический колледж. В домах вода была, сообщали в «Водоканал-НТ».

К обеду этого же дня авария была устранена. Во время раскопок специалисты установили, что была нарушена технология строительства колодца. Подрядная организация установила железобетонные кольца колодца на промерзший грунт.

Поэтому, когда температура воздуха повысилась, произошла «подвижка» грунта и колодец «повело». Из-за этого трубу разорвало.

Известно, что сегодня, 26 февраля, школа №32 не работает. Ученики остались дома. Причина — нарушение холодного водоснабжения.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Вода#Холодная вода#Колодец#Раскопки#Горно-металлургический колледж#Ремонтные работы#Водовод#Труба#Школа №32#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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