В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На месте ЧП слесари «Водоканала-НТ» пол дня проводили ремонтные работы и выясняли, из-за чего произошла авария. Без холодной воды оставались два учреждения образования — школа №32, и горно-металлургический колледж. В домах вода была, сообщали в «Водоканал-НТ».
К обеду этого же дня авария была устранена. Во время раскопок специалисты установили, что была нарушена технология строительства колодца. Подрядная организация установила железобетонные кольца колодца на промерзший грунт.
Поэтому, когда температура воздуха повысилась, произошла «подвижка» грунта и колодец «повело». Из-за этого трубу разорвало.
Известно, что сегодня, 26 февраля, школа №32 не работает. Ученики остались дома. Причина — нарушение холодного водоснабжения.