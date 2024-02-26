В Тагиле устранена авария, из-за которой без холодной воды остались школа и колледж

На месте ЧП слесари «Водоканала-НТ» пол дня проводили ремонтные работы и выясняли, из-за чего произошла авария. Без холодной воды оставались два учреждения образования — школа №32, и горно-металлургический колледж. В домах вода была, сообщали в «Водоканал-НТ».