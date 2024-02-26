В Верхней Пышме состоялось освящение храма ЦВО

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Пришли военные и замкомандующего войсками ЦВО Евгений Циндяйкин. Отмечается, что этот храм — уральский собрат главного храма Вооруженных сил РФ.
По словам митрополита Евгения, освящение прошло успешно. В скором времени здесь будет проводиться благоукрашение — организация убранства по законам православия.
Напомним, что летом 2021 году в том же парке состоялось благословление места строительства церкви.
Также ранее тагчльчане отметили Сретенье, а также Всемирный день православной молодежи. Празднование состоялось 17 февраля. Молодежь поучаствовала в Божественной Литургии, а потом началось празднование.