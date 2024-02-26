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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Храм ЦВО освящен в Верхней Пышме

В Верхней Пышме состоялось освящение храма ЦВО

26 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI

Храм ЦВО освящен в Верхней Пышме

Храм Центрального военного округа освятили в Верхней Пышме. Храм расположен в парке «Патриот».

Пришли военные и замкомандующего войсками ЦВО Евгений Циндяйкин. Отмечается, что этот храм — уральский собрат главного храма Вооруженных сил РФ.

По словам митрополита Евгения, освящение прошло успешно. В скором времени здесь будет проводиться благоукрашение — организация убранства по законам православия.

Напомним, что летом 2021 году в том же парке состоялось благословление места строительства церкви.

Также ранее тагчльчане отметили Сретенье, а также Всемирный день православной молодежи. Празднование состоялось 17 февраля. Молодежь поучаствовала в Божественной Литургии, а потом началось празднование.

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#Верхняя Пышма#Церковь#Храм#Православие#Военные#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Освящение
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