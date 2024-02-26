В ВСК назвали приблизительные цены на ОСАГО на 10 дней для машин из РФ и КНР

«При этом, автовладельцам важно помнить несколько нюансов. Прежде всего, что такой полис может вступать в силу только на третий день с момента покупки — это необходимо, чтоб исключить риск страхового мошенничества, когда страховку оформляют сразу после ДТП. Понижающий коэффициент может быть дифференцированным и будет зависеть от срока