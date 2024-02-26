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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Полковник в отставке из Свердловской области прислал поздравления из зоны СВО

Ветеран свердловского уголовного розыска прислал поздравления из зоны СВО

26 февраля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

Полковник в отставке из Свердловской области прислал поздравления из зоны СВО

Ветеран свердловского уголовного розыска, экс-подполковник Алексей Селиверстов прислал видео из зоны СВО, из Авдеевки. Он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

Известно, что подполковник находится на спецоперации с первых дней. А после штурма Авдеевки он решил передать теплые слова с прошедшим Днем всех мужчин.

У нас тоже праздник. Наконец-то освободили Авдеевку, — рассказал Алексей Селиверстов.

Военный отметил, что их «мучения» длились около полугода и наконец они завершились. Также он сказал, что настроение у них боевое. Видеозапись опубликовал парламентарий Илья Потанин.

Ранее сообщалось, что «Крылья Тагила» взлетели на концерте ко Дню защитника Отечества.

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#Общество#Уголовный розыск#День защитника Отечества#Екатеринбург#СВО#Штурм#Дарья Сорокина#Боец СВО
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