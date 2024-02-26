Ветеран свердловского уголовного розыска прислал поздравления из зоны СВО

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Известно, что подполковник находится на спецоперации с первых дней. А после штурма Авдеевки он решил передать теплые слова с прошедшим Днем всех мужчин.
У нас тоже праздник. Наконец-то освободили Авдеевку, — рассказал Алексей Селиверстов.
Военный отметил, что их «мучения» длились около полугода и наконец они завершились. Также он сказал, что настроение у них боевое. Видеозапись опубликовал парламентарий Илья Потанин.
Ранее сообщалось, что «Крылья Тагила» взлетели на концерте ко Дню защитника Отечества.