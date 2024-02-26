ВТБ и «Открытие» начали подготовку к основному этапу интеграции в апреле

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
По словам Георгия Горшкова, заместителя президента — главы правления ВТБ, в течение нескольких последних лет ВТБ осуществил интеграционные процессы в крупных регионах Российской Федерации. Эксперт отметил, что главный этап объединения ВТБ и «Открытия» стартует весной и завершится до конца этого года. В ходе данного процесса с ВТБ объединятся 250 офисов «Открытия».
Также он рассказал, что в ВТБ тщательно готовились к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы обеспечить комфорт для клиентов при работе с банком, сообщает inkazan.ru.
Многие клиенты «Открытия» уже обслуживаются в ВТБ. Предложения о переводе в ВТБ будут направлены всем владельцам дебетовых карт, вкладчикам и заемщикам «Открытия» в апреле. В рамках действующих договоров, в частности ипотечных займов и автокредитования, процентная ставка сохранится. Что касается депозитных и накопительных счетов, то по ним клиентам будут предложены другие условия.
Согласно заявлению Георгия Горшкова, во время интеграции клиентам будут предложены особые условия для максимально бесшовного перехода. «Это позволит сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов „Открытия“ максимально комфортным», — заключил эксперт.
Постепенный переход банковских отделений «Открытия» под бренд ВТБ стартовал в декабре минувшего года. В целом в этом году в процессе интеграции с ВТБ объединятся свыше 250 офисов «Открытия». Фактическое объединение двух организаций завершится к концу текущего года.