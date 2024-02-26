ВТБ и «Открытие» начали подготовку к основному этапу интеграции в апреле

Многие клиенты «Открытия» уже обслуживаются в ВТБ. Предложения о переводе в ВТБ будут направлены всем владельцам дебетовых карт, вкладчикам и заемщикам «Открытия» в апреле. В рамках действующих договоров, в частности ипотечных займов и автокредитования, процентная ставка сохранится. Что касается депозитных и накопительных счетов, то по ним клиентам будут предложены другие условия.