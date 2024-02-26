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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В Екатеринбурге спрятан ящик со 100 тысячами рублей

Жители Екатеринбурга могут найти в городе ящик со 100 тысячами рублей

26 февраля 2024, 13:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге спрятан ящик со 100 тысячами рублей

В Екатеринбурге стартовало необычное соревнование, приуроченное к премьере реалити-шоу «Выживалити». Жителям города предлагается принять участие в поиске ящика, в котором спрятаны 100 тысяч рублей.

Эта акция является частью масштабного мероприятия, охватывающего пять городов страны.

Идея соревнования заключается в том, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас будет давать подсказки о месте нахождении ящика с деньгами. Они будут доступны как в соцсетях телеканала «Пятницы». Прямой эфир запланирован на 28 февраля в 13:00 и продлится два часа. Помимо Екатеринбурга, аналогичные квесты пройдут в трех других крупных городах.

Эта программа выйдет в эфир в честь старта реалити-шоу «Выживалити», в котором 14 знаменитостей из российского шоу-бизнеса поедут на выживание в диких условиях, соревнуясь за приз в 10 млн.

Ранее свердловская ученица школы стала героиней шоу «Мама в 16». К настояшему моменту девушка уже родила ребенка. Также девушка отпраздновала 17-летие.

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#Свободное время#Деньги#Мероприятие#Блогер#Прямой эфир#Екатеринбург#Реалити-шоу#Дарья Сорокина#Чат-бот#Ящик
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