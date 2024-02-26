Жители Екатеринбурга могут найти в городе ящик со 100 тысячами рублей

Идея соревнования заключается в том, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас будет давать подсказки о месте нахождении ящика с деньгами. Они будут доступны как в соцсетях телеканала «Пятницы». Прямой эфир запланирован на 28 февраля в 13:00 и продлится два часа. Помимо Екатеринбурга, аналогичные квесты пройдут в трех других крупных городах.