Жители Екатеринбурга могут найти в городе ящик со 100 тысячами рублей

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Эта акция является частью масштабного мероприятия, охватывающего пять городов страны.
Идея соревнования заключается в том, что блогер из Екатеринбурга Света Ананас будет давать подсказки о месте нахождении ящика с деньгами. Они будут доступны как в соцсетях телеканала «Пятницы». Прямой эфир запланирован на 28 февраля в 13:00 и продлится два часа. Помимо Екатеринбурга, аналогичные квесты пройдут в трех других крупных городах.
Эта программа выйдет в эфир в честь старта реалити-шоу «Выживалити», в котором 14 знаменитостей из российского шоу-бизнеса поедут на выживание в диких условиях, соревнуясь за приз в 10 млн.
Ранее свердловская ученица школы стала героиней шоу «Мама в 16». К настояшему моменту девушка уже родила ребенка. Также девушка отпраздновала 17-летие.