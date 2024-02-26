Жительница Екатеринбурга хотела сняться в клипе у Билана и лишилась 500 тысяч

На второй неделе обучения на девушку оформили еще один кредит, на 250 тысяч рублей. И тогда же ей анонсировали ее участие в клипе Димы Билана в главной роли. Но далее никаких действий не последовало.



Осознав, что ее обманули, Варвара приехала в офис агентства, чтобы расторгнуть с ними договор. Но ей сообщили, что все средства потратили на подготовку к съемке в клипе.