Жительница Екатеринбурга хотела сняться в клипе у Билана и лишилась 500 тысяч

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Для этого девушка взяла кредиты. Теперь она вынуждена работать на двух работах, чтобы ежемесячно отдавать в банк 25 тысяч рублей и при этом иметь возможность снимать квартиру, пишет Е1.
Пострадавшей 21 год, ее зовут Варвара. Кредитов она взяла на полмиллиона рублей. Пять лет ей предстоит их выплачивать.
Дело в том, что в октябре 2023 года Варвара обратилась в модельное агентство MaryWay. Там ей внушили, что она может сняться в клипе Билана. По данным издания, журналистам известны еще некоторые истории пострадавших от этого агентства.
Так, девушку пофотографировали и отправили эти снимки куда-то «на одобрение». Самой Варваре сообщили, что она сможет подписать выгодные контракты в Китае и стать успешной моделью.
Ей обещали заработок в месяц около по 80–100 тысяч рублей на моделинге. Но предварительно нужно было самой заплатить. Для «обучения» на девушку оформили кредит на 250 тысяч рублей.
На второй неделе обучения на девушку оформили еще один кредит, на 250 тысяч рублей. И тогда же ей анонсировали ее участие в клипе Димы Билана в главной роли. Но далее никаких действий не последовало.
Осознав, что ее обманули, Варвара приехала в офис агентства, чтобы расторгнуть с ними договор. Но ей сообщили, что все средства потратили на подготовку к съемке в клипе.
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