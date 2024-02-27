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Адвокат в Свердловской области обнаружил вынесенный приговор за месяц до суда

Адвокат в Свердловской области заметил, что клиенту вынесли приговор за месяц до суда

27 февраля 2024, 06:00
Фото: 1MI

Адвокат в Свердловской области обнаружил вынесенный приговор за месяц до суда

В Свердловской области адвокат Сергей Барсуков заметил, что его клиенту был вынесен приговор за месяц до судебного заседания. Юрист это заметил 26 февраля 2024 года.

По словам Барсукова, он зашел на сайт суда и увидел, что уголовное дело его подзащитного было рассмотрено, а также был вынесен приговор 18 марта 2024 года, хотя в настоящее время еще февраль. Об этом адвокат рассказал на своей странице во ВКонтакте.

По какому именно делу должен состояться суд — правозащитник рассказывать не стал. Также он отметил, что это была ошибка, которую вскоре после его обращения исправили.

Напомним, в феврале 2024 года в Свердловской области начался суд над молодым человеком из Артемовского, который убил иностранного студента УрФУ.

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