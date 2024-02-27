Адвокат в Свердловской области заметил, что клиенту вынесли приговор за месяц до суда

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По словам Барсукова, он зашел на сайт суда и увидел, что уголовное дело его подзащитного было рассмотрено, а также был вынесен приговор 18 марта 2024 года, хотя в настоящее время еще февраль. Об этом адвокат рассказал на своей странице во ВКонтакте.
По какому именно делу должен состояться суд — правозащитник рассказывать не стал. Также он отметил, что это была ошибка, которую вскоре после его обращения исправили.
Напомним, в феврале 2024 года в Свердловской области начался суд над молодым человеком из Артемовского, который убил иностранного студента УрФУ.