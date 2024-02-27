Адвокат в Свердловской области заметил, что клиенту вынесли приговор за месяц до суда

По словам Барсукова, он зашел на сайт суда и увидел, что уголовное дело его подзащитного было рассмотрено, а также был вынесен приговор 18 марта 2024 года, хотя в настоящее время еще февраль. Об этом адвокат рассказал на своей странице во ВКонтакте.