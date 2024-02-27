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Updated Сегодня, 13:38

В Екатеринбурге водитель подрался на дороге из-за замечания

Автохам на Range Rover проехал по тротуару и устроил драку в Екатеринбурге

27 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге водитель подрался на дороге из-за замечания

В Екатеринбурге мужчина на иномарке Range Rover проехал по тротуару и устроил драку после того, как ему сделали замечание.

Это произошло 27 февраля. Водитель проехал по газону, что не понравилось прохожему Алексею. Он приблизился к водителю и высказал претензии, сняв все это на телефон, пишет Е1.

Когда водитель иномарки пытался уехать, то Алексей встал на тротуаре и стал мешать проезду. После этого водитель вышел из салона авто и начал драку.

По версии Алексея, сперва мужчина припарковался на тротуаре, а затем набросился на него с кулаками из-за замечания. После всего этого он уехал.

Ранее подростки-зацеперы подрались с водителем трамвая в Екатеринбурге.

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