Автохам на Range Rover проехал по тротуару и устроил драку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Это произошло 27 февраля. Водитель проехал по газону, что не понравилось прохожему Алексею. Он приблизился к водителю и высказал претензии, сняв все это на телефон, пишет Е1.
Когда водитель иномарки пытался уехать, то Алексей встал на тротуаре и стал мешать проезду. После этого водитель вышел из салона авто и начал драку.
По версии Алексея, сперва мужчина припарковался на тротуаре, а затем набросился на него с кулаками из-за замечания. После всего этого он уехал.
Ранее подростки-зацеперы подрались с водителем трамвая в Екатеринбурге.