Двоих жителей Екатеринбурга опознали среди зачинщиков драки в крымском кафе

После событий, произошедших 23 февраля, силовики возбудили уголовное дело за «Хулиганство». На днях в соцсетях появился видеоролик с места событий. Благодаря этому стало известно, что двое мужчин приводят в кафе вооруженных мужчин, а затем укладывают граждан на пол. В это время они стреляют, ругаются матом и бьют этих людей.