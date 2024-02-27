Двоих жителей Екатеринбурга опознали среди зачинщиков драки в крымском кафе

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
После событий, произошедших 23 февраля, силовики возбудили уголовное дело за «Хулиганство». На днях в соцсетях появился видеоролик с места событий. Благодаря этому стало известно, что двое мужчин приводят в кафе вооруженных мужчин, а затем укладывают граждан на пол. В это время они стреляют, ругаются матом и бьют этих людей.
По сведениям «ЧП Симферополь», было задержано двое зачинщиков драки. Также стало известно, что зачинщики ввели других участников драки в заблуждение, сказав, что посетители выкрикивали антироссийские лозунги.
Когда правда вскрылась, обманщиков наказали свои же. Избитыми оказались жители Екатеринбурга — Вячеслав Половых и Виталий Ивченко. Им 41 и 43 года. Оба — жители Химмаша.
Ранее в столицу Урала транспортировали мужчину, который впал в кому после конфликта в клубе. Он впал в кому после драки, которая произошла в заведении 16 февраля.