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Два жителя Екатеринбурга названы зачинчиками драки в кафе под Крымом

Двоих жителей Екатеринбурга опознали среди зачинщиков драки в крымском кафе

27 февраля 2024, 08:11
Фото: War_news / Vk.com

Два жителя Екатеринбурга названы зачинчиками драки в кафе под Крымом

Двоих мужчин из Екатеринбурга узнали среди тех, кто начал массовую драку в кафе под Крымом.

После событий, произошедших 23 февраля, силовики возбудили уголовное дело за «Хулиганство». На днях в соцсетях появился видеоролик с места событий. Благодаря этому стало известно, что двое мужчин приводят в кафе вооруженных мужчин, а затем укладывают граждан на пол. В это время они стреляют, ругаются матом и бьют этих людей.

По сведениям «ЧП Симферополь», было задержано двое зачинщиков драки. Также стало известно, что зачинщики ввели других участников драки в заблуждение, сказав, что посетители выкрикивали антироссийские лозунги.

Когда правда вскрылась, обманщиков наказали свои же. Избитыми оказались жители Екатеринбурга — Вячеслав Половых и Виталий Ивченко. Им 41 и 43 года. Оба — жители Химмаша.

Ранее в столицу Урала транспортировали мужчину, который впал в кому после конфликта в клубе. Он впал в кому после драки, которая произошла в заведении 16 февраля.

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#Происшествия#Кафе#Уголовное дело#Драка#Крым#Хулиганство#Медведь#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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