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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В РФ единовременную выплату на ребенка могут получить и мать, и отец

Единовременная выплата на ребенка: кто и как может ее получить в 2024 году

27 февраля 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney

В РФ единовременную выплату на ребенка могут получить и мать, и отец

В России ежегодно происходит индексация социальной выплаты. В этом году с февраля сумма выросла на 7,5% и составила 24 604,3 рубля.

В Российской Федерации установлена единовременная выплата на рождение ребенка. Претендовать на нее могут все люди, которые работают в России. Причем выплата положена и гражданам ближнего и дальнего зарубежья, трудоустроенным в нашей стране. Об этом пишет издание newia.ru.

Претендовать на пособие могут и мать, и отец. Его начисление не зависит от дохода родителей и наличия других детей в семье. Нетрудоустроенные граждане также могут получить пособие, но при этом им придется собрать и предоставить в СФР большое количество справок.

Работающим россиянам пособие начисляется автоматически — ходить для этого никуда не надо. Безработным же придется обратиться в региональные управления СФР.

Ранее стало известно, что пособие для контрактников в Свердловской области было увеличено до 100 тысяч рублей

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#Общество#Россия#Дети#Пособие#Родители#Льготы#Социальные выплаты#Дарья Бобровицкая
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