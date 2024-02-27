Единовременная выплата на ребенка: кто и как может ее получить в 2024 году

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В Российской Федерации установлена единовременная выплата на рождение ребенка. Претендовать на нее могут все люди, которые работают в России. Причем выплата положена и гражданам ближнего и дальнего зарубежья, трудоустроенным в нашей стране. Об этом пишет издание newia.ru.
Претендовать на пособие могут и мать, и отец. Его начисление не зависит от дохода родителей и наличия других детей в семье. Нетрудоустроенные граждане также могут получить пособие, но при этом им придется собрать и предоставить в СФР большое количество справок.
Работающим россиянам пособие начисляется автоматически — ходить для этого никуда не надо. Безработным же придется обратиться в региональные управления СФР.
Ранее стало известно, что пособие для контрактников в Свердловской области было увеличено до 100 тысяч рублей