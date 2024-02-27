Эксперт: отключение айфонов в России будет катастрофой, а с андроидом сложнее

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Дмитрий Артимович, пишет Pravda.Ru.
По его мнению, США имеют техническую возможность для такого неприятного шага, однако последствия для разных типов устройств будут значительно отличаться.
«Айфоны — да, их можно отключить без особых проблем. С андроидом сложнее, потому что Google не контролирует его в такой степени. Они могут отключить его от своих аккаунтов. Однако посмотрите на Huawei: они не получили доступ к андроиду, и что? Они создали свою собственную версию и устанавливают её на свои телефоны. В случае с Apple — это действительно фатально», — признал эксперт.
Если у вас есть айфон и вы беспокоитесь о его отключении в рамках антироссийских санкций, Артимович советует перейти на андроид.
«Если вы замечаете тенденцию к возможному отключению, то, вероятно, стоит перейти с Apple на андроид. Вот и всё. С точки зрения безопасности, вероятно, андроид будет лучше. Вы можете сразу же приобрести Huawei. Он, по сути, уже давно отключен», — отметил эксперт.
По мнению специалиста, уже нет смысла рассматривать домашний телефон в качестве альтернативы, так как этот вид связи ушел в прошлое.