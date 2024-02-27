Эксперт: отключение айфонов в России будет катастрофой, а с андроидом сложнее

«Айфоны — да, их можно отключить без особых проблем. С андроидом сложнее, потому что Google не контролирует его в такой степени. Они могут отключить его от своих аккаунтов. Однако посмотрите на Huawei: они не получили доступ к андроиду, и что? Они создали свою собственную версию и устанавливают её на свои телефоны. В случае с Apple — это действительно фатально», — признал эксперт.