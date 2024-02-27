Глава РЭО Буцаев: В Республике Мордовии появится новый мусоросортировочный комплекс

По словам Сергея Королева, заместителя гендиректора по инвестиционному развитию РЭО, на территории региона будут возведены еще два крупных КПО — в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Три новых завода по обработке ТКО приблизят республику к достижению целевых показателей проекта «Комплексная система ТКО» в рамках нацпроекта «Экология» уже в этом году. Общая мощность всех КПО будет составлять 240 тысяч тонн в год.