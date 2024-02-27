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Глава РЭО Буцаев: В Республике Мордовии появится новый мусоросортировочный комплекс

Глава РЭО Буцаев: В Республике Мордовии появится новый мусоросортировочный комплекс

27 февраля 2024, 18:54
Фото: reo.ru
До конца этого года в Лямбирском районе Республики Мордовии завершится строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 180 тысяч тонн. Новый КПО будет обрабатывать порядка 75% отходов, ежегодно образующихся на территории региона.

По мнению Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО), возведение новых заводов по обработке ТКО является значимым шагом в развитии региона. Специалист подчеркнул, что строительство комплекса в Лямбирском районе Мордовии осуществляется в рамках концессионного соглашения. Возможность успешно поддерживать региональные инициативы появилась благодаря механизму государственно-частного партнерства. На возведение этого объекта поступила субсидия в размере 1,2 млрд рублей. Таким образом, его строительство должно завершиться уже в этом году. Новый комплекс способен обрабатывать порядка 75% образующихся в республике ТКО. Так регион получил возможность значительно приблизиться к выполнению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология».

Современное техническое оснащение, установленное на производственных площадях нового комплекса, позволяет раскрывать пакеты в автоматическом режиме и отделять отходы органики от общих, пишет gorod55.ru.

Согласно положительному заключению госэкспертизы, в совокупности проект оценивается в размере 1,8 млрд рублей с НДС. В июне прошлого года регион получил субсидию в размере 1,2 млрд рублей на строительство данного КПО. Финансирование было предоставлено из федерального бюджета в рамках Правил № 1222.

По словам Сергея Королева, заместителя гендиректора по инвестиционному развитию РЭО, на территории региона будут возведены еще два крупных КПО — в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Три новых завода по обработке ТКО приблизят республику к достижению целевых показателей проекта «Комплексная система ТКО» в рамках нацпроекта «Экология» уже в этом году. Общая мощность всех КПО будет составлять 240 тысяч тонн в год.

В роли концессионера в соответствии с соглашением о возведении трех комплексов выступает ООО «Мордовский экологический оператор». Концессию подписали 21 ноября 2022 года, а к строительству комплекса в Лямбирском районе приступили летом прошлого года.

#Общество
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