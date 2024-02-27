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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

В Екатеринбург прибыли 900 тонн цветов к 8 Марта

Гвоздики и хризантемы: в Екатеринбург привезли 900 тонн цветов на 5 млн долларов

27 февраля 2024, 13:56
Фото: 1MI

В Екатеринбург прибыли 900 тонн цветов к 8 Марта

В основном цветы в Екатеринбург прибывают из двух стран — Эквадора и Нидерландов.

Цветочные магазины в Екатеринбурге готовятся к высокому сезону: в преддверии 8 Марта на Средний Урал прибыла большая партия цветов — около 900 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, пишет «КП — Екатеринбург».

В основном цветы едут на российский Урал из Нидерландов и Эквадора. Больше всего представители цветочного бизнеса заказали гвоздик — почти половина всей закупленной партии, 440 тонн. Также большим спросом пользуются хризантемы — 190 тонн. А вот розы оказались только на третьем месте по популярности: цветочные магазины заказали 120 тонн.

Кроме того, на 8 Марта мужчины смогут побаловать своих любимых женщин тюльпанами — 63 тонны, и акацией — 40 тонн.

Перед самим праздником в Екатеринбург приедет еще одна партия весом примерно 40 тонн, чтобы жители города имели возможность купить самые свежие цветы.

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#Общество#Бизнес#Праздник#Цветы#Екатеринбург#8 марта#Дарья Бобровицкая
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