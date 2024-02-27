Гвоздики и хризантемы: в Екатеринбург привезли 900 тонн цветов на 5 млн долларов

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Цветочные магазины в Екатеринбурге готовятся к высокому сезону: в преддверии 8 Марта на Средний Урал прибыла большая партия цветов — около 900 тонн на общую сумму 5 миллионов рублей, пишет «КП — Екатеринбург».
В основном цветы едут на российский Урал из Нидерландов и Эквадора. Больше всего представители цветочного бизнеса заказали гвоздик — почти половина всей закупленной партии, 440 тонн. Также большим спросом пользуются хризантемы — 190 тонн. А вот розы оказались только на третьем месте по популярности: цветочные магазины заказали 120 тонн.
Кроме того, на 8 Марта мужчины смогут побаловать своих любимых женщин тюльпанами — 63 тонны, и акацией — 40 тонн.
Перед самим праздником в Екатеринбург приедет еще одна партия весом примерно 40 тонн, чтобы жители города имели возможность купить самые свежие цветы.
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