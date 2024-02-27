Гвоздики и хризантемы: в Екатеринбург привезли 900 тонн цветов на 5 млн долларов

В основном цветы едут на российский Урал из Нидерландов и Эквадора. Больше всего представители цветочного бизнеса заказали гвоздик — почти половина всей закупленной партии, 440 тонн. Также большим спросом пользуются хризантемы — 190 тонн. А вот розы оказались только на третьем месте по популярности: цветочные магазины заказали 120 тонн.