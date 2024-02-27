Капремонт тагильской школы №70 начнется в апреле

Согласно документации, работы на объекте будут вестись с 1 апреля 2024 года до 31 июля 2025 года. Реконструкция школы поделена на несколько этапов. После демонтажных работ строителям предстоит поменять коммунальные системы, пожарную сигнализацию, сделать всю внутреннюю отделку.