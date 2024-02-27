Капремонт тагильской школы №70 начнется в апреле

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Не электронный аукцион было подано две заявки. ООО «Стройинвест» предложило наименьшую сумму контракта, снизив ее со 165,3 миллиона рублей до 157 миллиона.
Согласно документации, работы на объекте будут вестись с 1 апреля 2024 года до 31 июля 2025 года. Реконструкция школы поделена на несколько этапов. После демонтажных работ строителям предстоит поменять коммунальные системы, пожарную сигнализацию, сделать всю внутреннюю отделку.
ООО «Стройинвест» функционирует в Нижнем Тагиле с 2008 года, руководит компанией Константин Урнев. Ранее фирма занималась капремонтом тагильской школы №48. Всего ООО заключило 45 госконтрактов на общую сумму в 1,2 млрд рублей.