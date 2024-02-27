Массовый сбой произошел в Telegram, Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
О сбоях сообщили в «МТС», «Мегафон», «Билайн», Tele2 и Yota. Проблема не связана с их сетями, утверждают представители операторов.
Сложности с доступом к Telegram наблюдаются как в российских городах, так и в других странах — США и Германии, Польши, Франции, Швеции, Нидерландах, Финляндии и Великобритании.
Среди российских регионов больше всего жалоб поступило из Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Свердловской и Нижегородской областей.
По данным Downdetector, первые жалобы поступили в 12:21 по московскому времени. В основном люди жаловались на то, что не проходит соединение с сервером. Некоторые заявляли о сбоях в работе приложения, а часть людей писали о том, что не могут получить сообщения через мессенджер.
Ранее собщалось, что в период до 8 марта в Свердловской области по утрам возможны помехи в работе телеканалов.