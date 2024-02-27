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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Жители России жалуются на массовый сбой в работе Telegram и «Вконтакте»

Массовый сбой произошел в Telegram, Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp

27 февраля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Жители России жалуются на массовый сбой в работе Telegram и «Вконтакте»

Пользователи интернета 27 февраля пожаловались на масовый сбой в работе Telegram, Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp, а также в сотовой связи.

О сбоях сообщили в «МТС», «Мегафон», «Билайн», Tele2 и Yota. Проблема не связана с их сетями, утверждают представители операторов.

Сложности с доступом к Telegram наблюдаются как в российских городах, так и в других странах — США и Германии, Польши, Франции, Швеции, Нидерландах, Финляндии и Великобритании.

Среди российских регионов больше всего жалоб поступило из Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Свердловской и Нижегородской областей.

По данным Downdetector, первые жалобы поступили в 12:21 по московскому времени. В основном люди жаловались на то, что не проходит соединение с сервером. Некоторые заявляли о сбоях в работе приложения, а часть людей писали о том, что не могут получить сообщения через мессенджер.

Ранее собщалось, что в период до 8 марта в Свердловской области по утрам возможны помехи в работе телеканалов.

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#Общество#Эксклюзив#Вконтакте#Viber#WhatsApp#Мегафон#Соцсети#Мессенджеры#Сбой#Telegram#МТС#Билайн#Екатеринбург#Tele2#Дарья Сорокина#Технический сбой
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