Массовый сбой произошел в Telegram, Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp

По данным Downdetector, первые жалобы поступили в 12:21 по московскому времени. В основном люди жаловались на то, что не проходит соединение с сервером. Некоторые заявляли о сбоях в работе приложения, а часть людей писали о том, что не могут получить сообщения через мессенджер.