Мэр Сочи Алексей Копайгородский раскрыл планы по улучшению городской инфраструктуры

Согласно новому генплану, в Сочи планируется масштабное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, включающее в себя проведение более 200 мероприятий. В том числе планируется отремонтировать участки дорог общей протяженностью 178 километров. На этот год также намечено начало строительства обхода Адлера. Копайгородский рассказал и о программе по газификации и газоснабжению Краснодарского края, в которую в этом году включены 26 населенных пунктов Сочи. Кроме этого, глава города упомянул о программе социальной догазификации, действующей в шестидесяти пяти населенных пунктах.