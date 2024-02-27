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Мэр Сочи Алексей Копайгородский о генплане города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский раскрыл планы по улучшению городской инфраструктуры

27 февраля 2024, 12:27
Фото: sochi.ru
Мэр Сочи Алексей Копайгородский о генплане города
Мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал о деталях реализации нового генплана по инфраструктурному развитию города и повышению его туристической привлекательности. Новый генплан был утвержден в конце 2023 года.
Копайгородский про общественные обсуждения генплана СочиКопайгородский про общественные обсуждения генплана Сочи
Копайгородский про общественные обсуждения генплана Сочи
Фото: sochi.ru

Как сообщает КП со ссылкой на мэра Сочи Алексея Копайгородского, генплан определил стратегию развития города на ближайшие 20 лет. Разработка проекта заняла три года. Она включала в себя общественные обсуждения, в которых приняли участие 430 тысяч местных жителей. План успешно прошел согласование в 17 федеральных и 5 региональных министерствах и ведомствах. Копайгородский отметил, что такой комплексный подход применялся впервые.

Согласно новому генплану, в Сочи планируется масштабное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, включающее в себя проведение более 200 мероприятий. В том числе планируется отремонтировать участки дорог общей протяженностью 178 километров. На этот год также намечено начало строительства обхода Адлера. Копайгородский рассказал и о программе по газификации и газоснабжению Краснодарского края, в которую в этом году включены 26 населенных пунктов Сочи. Кроме этого, глава города упомянул о программе социальной догазификации, действующей в шестидесяти пяти населенных пунктах.

Мэр Сочи отметил, что количество посетителей пляжей города каждый год растет. Это требует развития соответствующей инфраструктуры. Власти планируют провести реконструкцию микрорайона Мамайка и обновить Приморскую набережную — популярное место для прогулок местных жителей и гостей города. Генплан также предусматривает строительство и реконструкцию 624 социальных объектов в Сочи до 2044 года на общей площади 770 гектаров. В числе этих объектов — школы, детсады, культурные учреждения, больницы, поликлиники, спортивные комплексы.

В настоящее время ведется строительство 6 общеобразовательных школ и 3 детских садов. Кроме этого, в городе возводят два новых спортивных объекта. Финансирование этих проектов осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также путем привлечения частных инвестиций. Мэр Копайгородский заявил, что к 2026 году планируется увеличить количество учебных мест в школах на 13 тысяч. Общий объем финансирования на ближайшие 3 года для реализации этого плана составит 43,5 миллиарда рублей.

#Копайгородский Алексей Сергеевич#Алексей Копайгородский
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