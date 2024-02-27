Мэрия Нижнего Тагила разрывает контракты с перевозчиками города

Сейчас в Нижнем Тагиле работают три компании-перевозчика: Техноком», «Фирма ТАС» и «Объединение „Союз-НТ“». Горожане часто жалуются на работу общественного транспорта: автобусы ходят не по расписанию и до сих пор не во всех из них есть безналичная оплата проезда. Перевозчики в свою очередь говорят о многократном росте цен на запчасти и топливо, что при минимальном изменении тарифа не дает возможность развивать или поддерживать автопарк в прежнем состоянии.