Мэрия Нижнего Тагила разрывает контракты с перевозчиками города

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
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Updated Сегодня, 15:40
Сейчас в Нижнем Тагиле работают три компании-перевозчика: Техноком», «Фирма ТАС» и «Объединение „Союз-НТ“». Горожане часто жалуются на работу общественного транспорта: автобусы ходят не по расписанию и до сих пор не во всех из них есть безналичная оплата проезда. Перевозчики в свою очередь говорят о многократном росте цен на запчасти и топливо, что при минимальном изменении тарифа не дает возможность развивать или поддерживать автопарк в прежнем состоянии.
Предыдущие контракты с перевозчиками были заключены на семь лет, до конца июня 2028 года. В соцсетях Управление городским хозяйством сообщило, что после расторжения контрактов будут искать новых перевозчиков. Также заявиться смогут и действующие компании. Однако условия станут немного другими: платить им будут за километраж. Данные по факту сделанной работы будут фиксироваться.
Автобусы на маршрутах можно будет посмотреть на специальной интерактивной карте. Предварительно, новые контракты заключат в апреле, — пояснили в Горхозяйстве.
Там отметили, что к этому времени на всех маршрутах должна заработать система безнала, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, с 1 марта в Нижнем Тагиле начнет работать муниципальный перевозчик. Он будет обслуживать 14 городских маршрутов. В МУП «Тагильский трамвай» администрация уже передает новые автобусы. В администрации пообещали, что во всех этих транспортных средствах можно будет воспользоваться оплатой безналом.