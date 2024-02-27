Мертвым найден пропавший 4 месяца назад в Екатеринбурге молодой человек

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
О том, что молодой человек мертв, сообщают волонтеры отряда «Прорыв». Они утверждают, что труп нашли 27 февраля.
Ранее сестра Никиты обвиняла полицию в том, что они не спешили с поисками брата. В ноябре рассматривалась версия о том, что мужчина покончил с собой.
Напомним, 21 октября 2023 года Никита вышел из дома в микрорайоне Уралмаш и пропал. Родным он сказал, что ушел забирать заказанный товар. На звонки юноша не отвечал. Его девушка сказала, что в последнее время Никита жаловался на трудности в жизни.