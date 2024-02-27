tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Екатеринбурге найден труп пропавшего осенью молодого человека

Мертвым найден пропавший 4 месяца назад в Екатеринбурге молодой человек

27 февраля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге найден труп пропавшего осенью молодого человека

В Екатеринбурге нашли мертвым молодого человека Никиту Лебедя. Его искали с 21 октября.

О том, что молодой человек мертв, сообщают волонтеры отряда «Прорыв». Они утверждают, что труп нашли 27 февраля.

Ранее сестра Никиты обвиняла полицию в том, что они не спешили с поисками брата. В ноябре рассматривалась версия о том, что мужчина покончил с собой.

Напомним, 21 октября 2023 года Никита вышел из дома в микрорайоне Уралмаш и пропал. Родным он сказал, что ушел забирать заказанный товар. На звонки юноша не отвечал. Его девушка сказала, что в последнее время Никита жаловался на трудности в жизни.

В Нижнем Тагиле ищут задолжавшую алименты мать
Узнать подробнее
Читайте также:
В России ищут 63-летнего мужчину, который пропал в молодостиВ Артемовском добровольцы ищут мужчину с карими глазами и в темно-синей куртке
#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Труп#Девушка#Уралмаш#Самоубийство#Пропажа#18+#Екатеринбург#Маркетплейс#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27