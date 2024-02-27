Мертвым найден пропавший 4 месяца назад в Екатеринбурге молодой человек

Напомним, 21 октября 2023 года Никита вышел из дома в микрорайоне Уралмаш и пропал. Родным он сказал, что ушел забирать заказанный товар. На звонки юноша не отвечал. Его девушка сказала, что в последнее время Никита жаловался на трудности в жизни.