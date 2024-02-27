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Жительница Санкт-Петербурга будет судиться из-за пропавших на СВО сыновей

Многодетная мать из Питера пойдет в суд из-за пропавших в боях на Украине сыновей

27 февраля 2024, 09:16
Фото: 1MI

Жительница Санкт-Петербурга будет судиться из-за пропавших на СВО сыновей

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением, что сразу два ее сына пропали на спецоперации. Она намерена судиться.

У женщины есть еще четыре сына. Сыновья петербурженки сообщают, что мать давно бросила сыновей и сейчас хочет добиться, чтобы их признали погибшими ради выплат. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пропавшими считаются 25-летний Евгений и 33-летний Денис.

Мне нужно добиться, чтобы Дениса включили в списки на обмен, а Женю признали погибшим. Для этого нужны их свидетельства о рождении, их у меня сейчас нет, — рассказала мать бойцов.

Она уже занимается вопросом восстановления этих документов. Женщина уверена, что один из ее сыновей погиб, об этом ей рассказали его сослуживцы. При этом у них были подробности его гибели. Также петербурженке известно, что второй сын может находиться в плену.

Другие сыновья женщины рассказали, что считают, что пропавшие сыновья ей не нужны, а претендует она якобы только на деньги.

Ранее семья из Екатеринбурга отсудила у больницы почти 2 млн за катетер в сердце сына.

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