Многодетная мать из Питера пойдет в суд из-за пропавших в боях на Украине сыновей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
У женщины есть еще четыре сына. Сыновья петербурженки сообщают, что мать давно бросила сыновей и сейчас хочет добиться, чтобы их признали погибшими ради выплат. Об этом сообщает «Фонтанка».
Пропавшими считаются 25-летний Евгений и 33-летний Денис.
Мне нужно добиться, чтобы Дениса включили в списки на обмен, а Женю признали погибшим. Для этого нужны их свидетельства о рождении, их у меня сейчас нет, — рассказала мать бойцов.
Она уже занимается вопросом восстановления этих документов. Женщина уверена, что один из ее сыновей погиб, об этом ей рассказали его сослуживцы. При этом у них были подробности его гибели. Также петербурженке известно, что второй сын может находиться в плену.
Другие сыновья женщины рассказали, что считают, что пропавшие сыновья ей не нужны, а претендует она якобы только на деньги.
Ранее семья из Екатеринбурга отсудила у больницы почти 2 млн за катетер в сердце сына.