Многодетная пара из Талицы готова поднимать рождаемость, но просит у президента дом

Мать шестерых детей Светлана говорит, что сейчас работает только ее муж, который занимается ремонтами. Впрочем, денег семье хватает и на еду, и на одежду, и на кружки и секции для детей. Однако более крупные покупки им не по карману, а банки не идут навстречу. Сегодня Васильевы живут в съемной квартире в городе, так как принадлежащий им дом находится вдали от детского сада, школы и кружков.