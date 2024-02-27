Многодетная пара из Талицы готова поднимать рождаемость, но просит у президента дом

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Многодетные супруги из Талицы Свердловской области записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить семье дом и автомобиль. Супруги утверждают, что сами купить жилье не в состоянии, так как банки отказывают в ипотеке. Историю семьи Васильевых рассказывает «КП — Екатеринбург».
Мать шестерых детей Светлана говорит, что сейчас работает только ее муж, который занимается ремонтами. Впрочем, денег семье хватает и на еду, и на одежду, и на кружки и секции для детей. Однако более крупные покупки им не по карману, а банки не идут навстречу. Сегодня Васильевы живут в съемной квартире в городе, так как принадлежащий им дом находится вдали от детского сада, школы и кружков.
По словам женщины, они готовы отдать государству свой старый дом и подержанную иномарку, а взамен просят в рассрочку новый дом и автофургон, чтобы можно было передвигаться всей семьей.
При этом Светлана утверждает, что шесть детей — это не предел, и она готова родить еще, чтобы улучшить показатели рождаемости в стране.
О своей инициативе семья Васильевых собирается рассказать губернатору Свердловской области на личном приеме, чтобы заручиться его поддержкой.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой принять программу «Семейный» дом» в рамках которой многодетные семьи будут получать жилье в безвозмездное пользование от государства.