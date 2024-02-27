Мошенники начали предлагать жителям Екатеринбурга дорогие бренды по низким ценам

В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему развода через популярный мессенджер: товары дорогих брендов они предлагают жителям Екатеринбурга купить по дешевой цене. Но после перевода денег на карту «продавец» перестает выходить на связь. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».