Мошенники начали предлагать жителям Екатеринбурга дорогие бренды по низким ценам

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему развода через популярный мессенджер: товары дорогих брендов они предлагают жителям Екатеринбурга купить по дешевой цене. Но после перевода денег на карту «продавец» перестает выходить на связь. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».
Прежде чем исчезнуть, аферисты предлагают екатеринбуржцам, которые попались на их удочку, в качестве бонуса бесплатную доставку. Также покупателей просят оставить отзыв на сайте.
После этого человек остается без денег и без обещанной брендовой вещи.
Ранее в Екатеринбурге женщина заплатила 500 тысяч «агентству», которое обещало ей участие в съемках в клипе Димы Билана.