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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Екатеринбурге аферисты обманывают горожан через популярный мессенджер

Мошенники начали предлагать жителям Екатеринбурга дорогие бренды по низким ценам

27 февраля 2024, 09:40
Фото: 1MI

В Екатеринбурге аферисты обманывают горожан через популярный мессенджер

Получив деньги от жителей Екатеринбурга, аферисты обещают бесплатную доставку, но потом сразу же исчезают.

В Екатеринбурге мошенники придумали новую схему развода через популярный мессенджер: товары дорогих брендов они предлагают жителям Екатеринбурга купить по дешевой цене. Но после перевода денег на карту «продавец» перестает выходить на связь. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Прежде чем исчезнуть, аферисты предлагают екатеринбуржцам, которые попались на их удочку, в качестве бонуса бесплатную доставку. Также покупателей просят оставить отзыв на сайте.

После этого человек остается без денег и без обещанной брендовой вещи.

Ранее в Екатеринбурге женщина заплатила 500 тысяч «агентству», которое обещало ей участие в съемках в клипе Димы Билана.

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#Общество#Происшествия#Деньги#Мошенники#Товары#Мессенджер#Бренд#Вещи#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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