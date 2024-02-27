tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Пассажиры «Уральских авиалиний» жаловались на неисполнение договора о перевозке

На компанию «Уральские авиалинии» возбудили дело за нарушения прав пассажиров

27 февраля 2024, 04:02
Фото: 1MI

Пассажиры «Уральских авиалиний» жаловались на неисполнение договора о перевозке

Региональная транспортная прокуратура проверит авиакомпанию «Уральские авиалинии» после жалоб пассажиров на то, что компания некачественно оказывает услуги.

Так, одного из авиапассажиров, который должен был лететь рейсом Новосибирск — Москва, не стали регистрировать якобы из-за того, для него не было места в связи с заменой самолета, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.

Другой пассажир авиамаршрута Санкт-Петербург — Екатеринбург, купивший билет в «бизнес-класс», обнаружил, что компания понизила класс до «эконома».

Из-за данных инцидентов гендиректору внесли представление, а в отношении компании возбудили административное дело за некачественное оказание услуг.

Напомним, случай с пассажиром, который летел из северной столицы в Екатеринбург, произошел в декабре 2023 года.

«Уральские авиалинии» проверят из-за самолета с неисправным двигателем
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиры не могут улететь из Екатеринбурга в Санкт-ПетербургПассажиры из Екатеринбурга не могут вылететь в Ош и ХуджандПассажиры рейса Екатеринбург — Сургут на шесть часов застряли в Кольцово
#Происшествия#Прокуратура#Нарушение#Административное дело#Авиакомпания#Пассажиры#Самолет#ЧП#Авиарейс#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27