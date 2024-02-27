На компанию «Уральские авиалинии» возбудили дело за нарушения прав пассажиров

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Так, одного из авиапассажиров, который должен был лететь рейсом Новосибирск — Москва, не стали регистрировать якобы из-за того, для него не было места в связи с заменой самолета, рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуры.
Другой пассажир авиамаршрута Санкт-Петербург — Екатеринбург, купивший билет в «бизнес-класс», обнаружил, что компания понизила класс до «эконома».
Из-за данных инцидентов гендиректору внесли представление, а в отношении компании возбудили административное дело за некачественное оказание услуг.
Напомним, случай с пассажиром, который летел из северной столицы в Екатеринбург, произошел в декабре 2023 года.