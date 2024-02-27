Ни грамма молока: общественники забраковали половину сметаны в магазинах Петербурга

Если в 2021 году представители «Общественного контроля» признали поддельными только два образца из десяти, в 2022-м — три, то в 2023 году фальсифицированной оказалась уже половина закупленной продукции. Причем в некоторых банках со сметаной молочного жира не было вообще. Правда, контрольная закупка проводилась в магазинах-дискаунтерах с самыми низкими ценами.