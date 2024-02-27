Ни грамма молока: общественники забраковали половину сметаны в магазинах Петербурга

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В преддверии Масленицы питерские общественники устроили рейд по магазинам северной столицы и пришли к неутешительным выводам. Количество фальсифицированных молочных продуктов, в частности, сметаны, год от года только растет. Об этом пишут «Новые известия».
Если в 2021 году представители «Общественного контроля» признали поддельными только два образца из десяти, в 2022-м — три, то в 2023 году фальсифицированной оказалась уже половина закупленной продукции. Причем в некоторых банках со сметаной молочного жира не было вообще. Правда, контрольная закупка проводилась в магазинах-дискаунтерах с самыми низкими ценами.
Больше всего инициаторов проверки поразила «фермерская» сметана из Ленинградской области, где при заявленной жирности в 36% лабораторные тесты едва выявили 17%. При этом стоимость продукта составляла 560 рублей за килограмм.
По словам общественников, производители чувствуют свою безнаказанность из-за пробелов в законодательстве. Так, компания «Русмолоко», которая однажды уже судилась с торговой сетью из-за фальсификата и проиграла суд, просто перерегистрировала бренд и продолжила поставки в тот же магазин.
В Екатеринбурге перед новым годом обнаружили поддельное сливочное масло.