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В Петербурге каждая вторая банка сметаны в магазине оказалась фальсификатом

Ни грамма молока: общественники забраковали половину сметаны в магазинах Петербурга

27 февраля 2024, 07:27
Фото: 1MI

В Петербурге каждая вторая банка сметаны в магазине оказалась фальсификатом

Организация «Общественный контроль» из Санкт-Петербурга выяснила, что жирность сметаны во многих образцах была занижена, а в некоторых банках молочного жира не оказалось вообще.

В преддверии Масленицы питерские общественники устроили рейд по магазинам северной столицы и пришли к неутешительным выводам. Количество фальсифицированных молочных продуктов, в частности, сметаны, год от года только растет. Об этом пишут «Новые известия».

Если в 2021 году представители «Общественного контроля» признали поддельными только два образца из десяти, в 2022-м — три, то в 2023 году фальсифицированной оказалась уже половина закупленной продукции. Причем в некоторых банках со сметаной молочного жира не было вообще. Правда, контрольная закупка проводилась в магазинах-дискаунтерах с самыми низкими ценами.

Больше всего инициаторов проверки поразила «фермерская» сметана из Ленинградской области, где при заявленной жирности в 36% лабораторные тесты едва выявили 17%. При этом стоимость продукта составляла 560 рублей за килограмм.

По словам общественников, производители чувствуют свою безнаказанность из-за пробелов в законодательстве. Так, компания «Русмолоко», которая однажды уже судилась с торговой сетью из-за фальсификата и проиграла суд, просто перерегистрировала бренд и продолжила поставки в тот же магазин.

В Екатеринбурге перед новым годом обнаружили поддельное сливочное масло.

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#Общество#Санкт-Петербург#Магазины#Фермер#Общественники#Качество продуктов#Продукт#Фальсификат#Производитель#Сметана#Дарья Бобровицкая
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