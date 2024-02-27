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Знакомый найденного мертвым в Верхней Пышме парня рассказал о его характере

Ни с кем не дружил: знакомый рассказал о юноше, тело которого нашли в Верхней Пышме

27 февраля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney

Знакомый найденного мертвым в Верхней Пышме парня рассказал о его характере

Молодой человек, который пропал на Уралмаше в Екатеринбурге осенью и погиб при неустановленных обстоятельствах, почти ни с кем не общался.

Знакомый 21-летнего Никиты Лебедя, которого несколько дней назад нашли мертвым в лесу в Верхней Пышме, рассказал о характере погибшего парня. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, молодой человек учился в школе №103 и был крайне замкнутым. Друзей у него не было, он немного общался только с парой человек в классе, с которыми дружил с самого детства. При этом у парня была очень плохая успеваемость, из-за чего в седьмом классе ему предложили уйти в вечернюю школу.

Воспитывался Никита Лебедь в многодетной семье. В день исчезновения он предупредил родственников, что хочет забрать посылку, но домой так и не вернулся.

Его искали более пяти месяцев, тело обнаружили только в феврале. Точную причину смерти установят эксперты, однако уже сейчас правоохранители предполагают, что это не убийство.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Никита Лебедь до своей гибели высказывал суицидальные мысли.

В Нижнем Тагиле покончил жизнь самоубийством 15-летний подросток.

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#Происшествия#Школа#Верхняя Пышма#Самоубийство#Пропал человек#Поиски#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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