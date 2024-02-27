Ни с кем не дружил: знакомый рассказал о юноше, тело которого нашли в Верхней Пышме

По его словам, молодой человек учился в школе №103 и был крайне замкнутым. Друзей у него не было, он немного общался только с парой человек в классе, с которыми дружил с самого детства. При этом у парня была очень плохая успеваемость, из-за чего в седьмом классе ему предложили уйти в вечернюю школу.