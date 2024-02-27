Ни с кем не дружил: знакомый рассказал о юноше, тело которого нашли в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Знакомый 21-летнего Никиты Лебедя, которого несколько дней назад нашли мертвым в лесу в Верхней Пышме, рассказал о характере погибшего парня. Об этом пишет Ura.ru.
По его словам, молодой человек учился в школе №103 и был крайне замкнутым. Друзей у него не было, он немного общался только с парой человек в классе, с которыми дружил с самого детства. При этом у парня была очень плохая успеваемость, из-за чего в седьмом классе ему предложили уйти в вечернюю школу.
Воспитывался Никита Лебедь в многодетной семье. В день исчезновения он предупредил родственников, что хочет забрать посылку, но домой так и не вернулся.
Его искали более пяти месяцев, тело обнаружили только в феврале. Точную причину смерти установят эксперты, однако уже сейчас правоохранители предполагают, что это не убийство.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Никита Лебедь до своей гибели высказывал суицидальные мысли.
В Нижнем Тагиле покончил жизнь самоубийством 15-летний подросток.