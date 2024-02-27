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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Школьник выпал из кузова грузовика в Тюмени

«Отец года»: папа посадил сына в кузов грузовика в Тюмени. Ребенок выпал

27 февраля 2024, 13:03
Фото: ГИБДД Тюмени

Школьник выпал из кузова грузовика в Тюмени

Школьник выпал из кузова грузовой «Газели» в Тюмени. Туда его посадил папа. Ребенку восемь лет. Во время происшествия он не получил серьезных травм.

Авария произошла 26 февраля. Известно, что школьник ехал с дачи с мамой и папой. В какой-то момент отец посадил сына в кузов авто, решив таким образом его развлечь, сообщает ГИБДД Тюмени.

Фото: ГИБДД Тюмени

Когда грузовик совершил остановку на светофоре, мальчик подумал, что они уже приехали и стал двигаться к краю транспортного средства, готовясь вскоре выходить. «Газель» снова поехала и мальчик выпал на проезжую часть. Папа не сразу заметил это и продолжил путь.

О том, что мальчик выпал, ему рассказал водитель соседней машины.
В итоге ребенок получил ушибы. Его папа привлечен к ответственности административного характера. В комментариях к этой новости некоторые пользователи соцсетей назвали мужчину «отцом года».

Напомним, что ранее восьмилетний ребенок пострадал в ДТП в Первоуральске. Его госпитализировали.

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#Происшествия#Ребенок#Дети#Тюмень#Грузовик#Машина#Ушибы#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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