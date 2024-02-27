«Отец года»: папа посадил сына в кузов грузовика в Тюмени. Ребенок выпал

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Авария произошла 26 февраля. Известно, что школьник ехал с дачи с мамой и папой. В какой-то момент отец посадил сына в кузов авто, решив таким образом его развлечь, сообщает ГИБДД Тюмени.
Когда грузовик совершил остановку на светофоре, мальчик подумал, что они уже приехали и стал двигаться к краю транспортного средства, готовясь вскоре выходить. «Газель» снова поехала и мальчик выпал на проезжую часть. Папа не сразу заметил это и продолжил путь.
О том, что мальчик выпал, ему рассказал водитель соседней машины.
В итоге ребенок получил ушибы. Его папа привлечен к ответственности административного характера. В комментариях к этой новости некоторые пользователи соцсетей назвали мужчину «отцом года».
Напомним, что ранее восьмилетний ребенок пострадал в ДТП в Первоуральске. Его госпитализировали.