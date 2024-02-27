«Отец года»: папа посадил сына в кузов грузовика в Тюмени. Ребенок выпал

Когда грузовик совершил остановку на светофоре, мальчик подумал, что они уже приехали и стал двигаться к краю транспортного средства, готовясь вскоре выходить. «Газель» снова поехала и мальчик выпал на проезжую часть. Папа не сразу заметил это и продолжил путь.