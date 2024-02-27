Пенсионерка погибла во время пожара в квартире в Екатеринбурге

Posted 27 февраля 2024, 04:27
Published 27 февраля 2024, 04:27
Modified 27 февраля 2024, 04:27
Updated 27 февраля 2024, 04:27
Огонь устраняли семеро спасателей, которые приехали на вызов. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, двое из которых — дети, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Оказалось, что во время пожара погибла пожилая женщина, а также от возгорания пострадали домашние вещи. Причина, из-за которой загорелась квартира, в настоящий момент неизвестна.
Напомним, 25 февраля 2024 года в Екатеринбурге вспыхнул огонь в полурасселенном доме. Из пожара удалось спасти человека.