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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

В жилой квартире в Екатеринбурге произошел пожар

Пенсионерка погибла во время пожара в квартире в Екатеринбурге

27 февраля 2024, 04:27
Фото: МЧС по Свердловской области

В жилой квартире в Екатеринбурге произошел пожар

В Екатеринбурге загорелась квартира в жилой пятиэтажке. Возгорание случилось на Билимбаевской улице 26 февраля 2024 года.

Огонь устраняли семеро спасателей, которые приехали на вызов. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, двое из которых — дети, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Оказалось, что во время пожара погибла пожилая женщина, а также от возгорания пострадали домашние вещи. Причина, из-за которой загорелась квартира, в настоящий момент неизвестна.

Напомним, 25 февраля 2024 года в Екатеринбурге вспыхнул огонь в полурасселенном доме. Из пожара удалось спасти человека.

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