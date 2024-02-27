tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Администрация Нижнего Тагила закупает большую партию конвертов и почтовых марок

Почтовые марки и конверты на 444 тысячи закупает администрация Нижнего Тагила

27 февраля 2024, 11:56
Фото: 1MI

Администрация Нижнего Тагила закупает большую партию конвертов и почтовых марок

Почти 7,5 тысячи почтовых конвертов и 19 тысяч марок различным номиналом закупает администрация Нижнего Тагила. На это выделено 443,9 тысячи рублей.

После заключения контракта, товар необходимо в течение 20 рабочих дней доставить в здание администрации на улицу Пархоменко, 1А. За два дня до этого поставщику нужно уведомить об этом.

Всего будет приобретено 7 280 белых бумажных конвертов и 19 тысяч марок различным номиналом: 25 рублей, 10 рублей, 6 рублей, 5 рублей, 2 рубля и 1 рубль.

В документации к закупке отмечается, что конверты и марки должны быть новыми и в фабричной упаковке. Также товар должен соответствовать ГОСТам и всем нормативным документам. Это нужно подтвердить сертификатами.

Если у покупателя возникнут претензии к качеству товара, то конверты и марки необходимо будет заменить, расходы на это понесет поставщик. Заявки на тендер можно подать до 5 марта 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее администрация Нижнего Тагила закупила букеты и корзины с цветами для поздравления на различных торжественных мероприятиях.

130 макетов автоматов закупает ГДМ в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети из Нижнего Тагила написали письма водителям40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Письмо#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27