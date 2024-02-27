Почтовые марки и конверты на 444 тысячи закупает администрация Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
После заключения контракта, товар необходимо в течение 20 рабочих дней доставить в здание администрации на улицу Пархоменко, 1А. За два дня до этого поставщику нужно уведомить об этом.
Всего будет приобретено 7 280 белых бумажных конвертов и 19 тысяч марок различным номиналом: 25 рублей, 10 рублей, 6 рублей, 5 рублей, 2 рубля и 1 рубль.
В документации к закупке отмечается, что конверты и марки должны быть новыми и в фабричной упаковке. Также товар должен соответствовать ГОСТам и всем нормативным документам. Это нужно подтвердить сертификатами.
Если у покупателя возникнут претензии к качеству товара, то конверты и марки необходимо будет заменить, расходы на это понесет поставщик. Заявки на тендер можно подать до 5 марта 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее администрация Нижнего Тагила закупила букеты и корзины с цветами для поздравления на различных торжественных мероприятиях.