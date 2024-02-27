Подростки жестоко избили полуголого мужчину в Екатеринбурге. Его увезли в больницу

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Мужчина с обнаженным торсом сидел во дворе около дома на скамейке. Юноши сначала с ним разговаривали, а потом начали бить, пишет «КП-Екатеринбург».
Сперва один из них ударил его в лицо, а когда горожанин упал, его принялись избивать ногами. При этом молодые люди обвиняли мужчину в употреблении наркотиков.
Крики пострадавшего услышали соседи и вызвали ему скорую помощь. Приехавшие медики увезли его в больницу. По предположению очевидцев, екатеринбуржец пострадал серьезно, так как на месте ЧП около подъезда было много крови.
Напомним, 23 февраля 2024 года в Богдановиче нетрезвый мужчина накинулся на врачей скорой помощи, которые приехали на вызов. Один из них получил травму.