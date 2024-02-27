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Компания подростков в Екатеринбурге набросилась на мужчину

Подростки жестоко избили полуголого мужчину в Екатеринбурге. Его увезли в больницу

27 февраля 2024, 11:41
Фото: 1MI

Компания подростков в Екатеринбурге набросилась на мужчину

В Екатеринбурге трое подростков набросились на полуголого местного жителя и избили его. Происшествие случилось 24 февраля 2024 года.

Мужчина с обнаженным торсом сидел во дворе около дома на скамейке. Юноши сначала с ним разговаривали, а потом начали бить, пишет «КП-Екатеринбург».

Сперва один из них ударил его в лицо, а когда горожанин упал, его принялись избивать ногами. При этом молодые люди обвиняли мужчину в употреблении наркотиков.

Крики пострадавшего услышали соседи и вызвали ему скорую помощь. Приехавшие медики увезли его в больницу. По предположению очевидцев, екатеринбуржец пострадал серьезно, так как на месте ЧП около подъезда было много крови.

Напомним, 23 февраля 2024 года в Богдановиче нетрезвый мужчина накинулся на врачей скорой помощи, которые приехали на вызов. Один из них получил травму.

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