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Published Сегодня, 09:21

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В Нижнем Тагиле разработают проект для новой котельной на Руше

Проект новой котельной на Руше в Нижнем Тагиле обойдется в 1,5 млн рублей

27 февраля 2024, 09:21
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле разработают проект для новой котельной на Руше

Администрация Нижнего Тагила ищет организацию, которая займется проектированием котельной в поселке «Санаторий Руш». На работы выделено 1,5 миллиона рублей.

Работы подрядная организация должна сделать в течение 60 дней с даты заключения контракта. При этом не будет учитываться время на прохождение экспертизы.

В проекте необходимо указать архитектурные и конструктивные решения, например, дымовые трубы, фундаменты под котельную, крыльцо и пандус. Также документ должен содержать сведения об инженерном оборудовании, смету на строительство, описание по обеспечению пожарной безопасности.

Известно что котельная будет предназначаться для отопительных коммунально-бытовых нужд и социальной сферы. Подрядчику также нужно предусмотреть работу без постоянного присутствия персонала.

Ранее изыскания для строительства этой котельной на Руше провела тагильская фирма «Тисизгео». Работы обошлись в 586 тысяч рублей.

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