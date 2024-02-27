Проект новой котельной на Руше в Нижнем Тагиле обойдется в 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Работы подрядная организация должна сделать в течение 60 дней с даты заключения контракта. При этом не будет учитываться время на прохождение экспертизы.
В проекте необходимо указать архитектурные и конструктивные решения, например, дымовые трубы, фундаменты под котельную, крыльцо и пандус. Также документ должен содержать сведения об инженерном оборудовании, смету на строительство, описание по обеспечению пожарной безопасности.
Известно что котельная будет предназначаться для отопительных коммунально-бытовых нужд и социальной сферы. Подрядчику также нужно предусмотреть работу без постоянного присутствия персонала.
Ранее изыскания для строительства этой котельной на Руше провела тагильская фирма «Тисизгео». Работы обошлись в 586 тысяч рублей.