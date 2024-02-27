Сбербанк обвинили в нарушении закона «О рекламе»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Дело в том, что в рекламе вклада банка на баннере сообщалось, что ставка по вкладу составляет 12% годовых. Это привлекательный процент для клиентов. Однако это не совсем так.
В тоже время данные об важных условиях, влияющих на получение именно дохода в 12% годовых по вкладу, были указаны мелким шрифтом. К тому же эти данные находились на менее заметной части рекламы. В итоге потребители получали недостоверную информацию. Об этом сообщает ФАС России.
В результате дело было возбуждено по признакам нарушения законодательства «О рекламе». В будущем банк могут привлечь к ответственности административного характера.
Ранее у ральский оператор «Мотив» оштрафовали за рекламу смартфонов по СМС.