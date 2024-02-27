Сбербанк обвинили в нарушении закона «О рекламе»

В тоже время данные об важных условиях, влияющих на получение именно дохода в 12% годовых по вкладу, были указаны мелким шрифтом. К тому же эти данные находились на менее заметной части рекламы. В итоге потребители получали недостоверную информацию. Об этом сообщает ФАС России.