Семья из Екатеринбурга отсудила у больницы почти 2 млн за катетер в сердце сына

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Ребенок появился на свет недоношенным в 2023 году. В связи с этим он некоторое время находился в реанимационном отделении, где ему вводили необходимые лекарства. Конец катетера однажды остался в вене, а потом он оказался в сердце, пишет Е1.
Чтобы вынуть обломок, родители отвезли сына в Москву на операцию. После этого в Следкоме провели проверку, а родители обратились в суд, подав иск на больницу.
Суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования истцов и обязан детское лечебное учреждение выплатить 1,8 миллиона рублей.
Напомним, женщина из Режа отсудила у стоматологии 250 тысяч рублей за поврежденную челюсть во время удаления зуба.