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Детская больница в Екатеринбурге выплатит 1,8 млн за катетер в сердце ребенка

Семья из Екатеринбурга отсудила у больницы почти 2 млн за катетер в сердце сына

27 февраля 2024, 05:31
Фото: 1MI

Детская больница в Екатеринбурге выплатит 1,8 млн за катетер в сердце ребенка

Суд обязал свердловское детское медучреждение выплатить 1,8 миллиона рублей семье за обломок катетера в сердце мальчика.

Ребенок появился на свет недоношенным в 2023 году. В связи с этим он некоторое время находился в реанимационном отделении, где ему вводили необходимые лекарства. Конец катетера однажды остался в вене, а потом он оказался в сердце, пишет Е1.

Чтобы вынуть обломок, родители отвезли сына в Москву на операцию. После этого в Следкоме провели проверку, а родители обратились в суд, подав иск на больницу.

Суд, рассмотрев дело, удовлетворил требования истцов и обязан детское лечебное учреждение выплатить 1,8 миллиона рублей.

Напомним, женщина из Режа отсудила у стоматологии 250 тысяч рублей за поврежденную челюсть во время удаления зуба.

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