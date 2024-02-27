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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:11

В Екатеринбурге на антитеррористическую безопасность школ не хватает 700 млн

Школам в Екатеринбурге не хватает 700 млн рублей на безопасность

27 февраля 2024, 16:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на антитеррористическую безопасность школ не хватает 700 млн

Только на установку систем управления эвакуацией в образовательных учреждениях Екатеринбурга требуется 242 миллиона рублей.

В департаменте образования Екатеринбурга пожаловались на существенную нехватку средств на безопасность в школах. Об этом пишет издание «Федерал Пресс».

Чтобы решить все проблемы, требуется огромная сумма — 719 миллионов рублей, заявила начальник департамента Ольга Бабченко.

На системы управления эвакуацией необходимо 242 миллиона рублей. Немного меньше, 230 миллионов, нужно на охранную сигнализацию. Чтобы обеспечить территории всех школ нормальным освещением, требуется 187 миллионов рублей. Более 60 миллионов не хватает на систему видеонаблюдения.

Как подчеркнула руководитель ведомства, это очень большие деньги, которые бюджет города никогда не выделит: в 2024 году город потратит на безопасность в школах лишь 100 миллионов.

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют школу №70.

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#Общество#Безопасность#Деньги#Бюджет#Школа#Пожарная безопасность#Видеонаблюдение#Антитеррористическая#Екатеринбург#Пожарная сигнализация#Дарья Бобровицкая
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