Школам в Екатеринбурге не хватает 700 млн рублей на безопасность

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
В департаменте образования Екатеринбурга пожаловались на существенную нехватку средств на безопасность в школах. Об этом пишет издание «Федерал Пресс».
Чтобы решить все проблемы, требуется огромная сумма — 719 миллионов рублей, заявила начальник департамента Ольга Бабченко.
На системы управления эвакуацией необходимо 242 миллиона рублей. Немного меньше, 230 миллионов, нужно на охранную сигнализацию. Чтобы обеспечить территории всех школ нормальным освещением, требуется 187 миллионов рублей. Более 60 миллионов не хватает на систему видеонаблюдения.
Как подчеркнула руководитель ведомства, это очень большие деньги, которые бюджет города никогда не выделит: в 2024 году город потратит на безопасность в школах лишь 100 миллионов.
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