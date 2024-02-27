Школам в Екатеринбурге не хватает 700 млн рублей на безопасность

На системы управления эвакуацией необходимо 242 миллиона рублей. Немного меньше, 230 миллионов, нужно на охранную сигнализацию. Чтобы обеспечить территории всех школ нормальным освещением, требуется 187 миллионов рублей. Более 60 миллионов не хватает на систему видеонаблюдения.