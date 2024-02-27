Школу №33 в Нижнем Тагиле капитально отремонтирует местная компания

Капремонт начнется весной 2024 года, а сдать объект нужно не позднее 30 июня 2025 года. На это время учеников распределят по другим школам. Строителям предстоит полностью обновить все коммунальные системы, сделать внутреннюю отделку помещений и утилизировать мусор,