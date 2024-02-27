Школу №33 в Нижнем Тагиле капитально отремонтирует местная компания

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Сумма контракта составила 185,2 миллиона рублей, на выполнение работ заявилось только ООО «Стройкомплекс». Здание образовательного учреждения находится на Вые, на улице Красноармейская, 107А.
Капремонт начнется весной 2024 года, а сдать объект нужно не позднее 30 июня 2025 года. На это время учеников распределят по другим школам. Строителям предстоит полностью обновить все коммунальные системы, сделать внутреннюю отделку помещений и утилизировать мусор,
Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что помимо капремонта, школу оснастят и современным оборудованием. На это уйдет еще 109 миллионов рублей.
ЗАО «Стройкомплекс» работает в Нижнем Тагиле с 2021 года, директор фирмы — Илья Баянкин. Компания и раньше выступала подрядчиком по капремонту городских школ, например №32 и №23. Всего компания заключила 27 госконтрактов на сумму 1,7 млрд рублей.