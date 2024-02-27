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В Нижнем Тагиле школу №33 отремонтирует местное ООО

Школу №33 в Нижнем Тагиле капитально отремонтирует местная компания

27 февраля 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле школу №33 отремонтирует местное ООО

ЗАО «Стройкомплекс» из Нижнего Тагила выиграло очередной тендер на капитальный ремонт школы №33. Работы начнутся уже весной 2024 года.

Сумма контракта составила 185,2 миллиона рублей, на выполнение работ заявилось только ООО «Стройкомплекс». Здание образовательного учреждения находится на Вые, на улице Красноармейская, 107А.

Капремонт начнется весной 2024 года, а сдать объект нужно не позднее 30 июня 2025 года. На это время учеников распределят по другим школам. Строителям предстоит полностью обновить все коммунальные системы, сделать внутреннюю отделку помещений и утилизировать мусор,

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что помимо капремонта, школу оснастят и современным оборудованием. На это уйдет еще 109 миллионов рублей.

ЗАО «Стройкомплекс» работает в Нижнем Тагиле с 2021 года, директор фирмы — Илья Баянкин. Компания и раньше выступала подрядчиком по капремонту городских школ, например №32 и №23. Всего компания заключила 27 госконтрактов на сумму 1,7 млрд рублей.

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