Сильный ветер накроет Свердловскую область

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Спасатели призывают свердловчан быть внимательными и бдительными. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось, что в начале марта в Нижнем Тагиле прогнозируется оттепель. А в последние зимние дни, 28 и 29 февраля, потеплеет. В эти дни метеорологами прогнозируется до -1 градуса. Ветер также будет сильным.
В первые дни весны днем будет до +1 градуса. По ночам будет холодать до -9 градусов.