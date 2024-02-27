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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

О сильном ветре предупредили жителей Свердловской области

Сильный ветер накроет Свердловскую область

27 февраля 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney

О сильном ветре предупредили жителей Свердловской области

Ветер с порывами до 18 метров в секунду накроет Свердловскую область. Такая погода будет стоять 28 февраля.

Спасатели призывают свердловчан быть внимательными и бдительными. В случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Нижнем Тагиле прогнозируется оттепель. А в последние зимние дни, 28 и 29 февраля, потеплеет. В эти дни метеорологами прогнозируется до -1 градуса. Ветер также будет сильным.

В первые дни весны днем будет до +1 градуса. По ночам будет холодать до -9 градусов.

Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
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