Сильный ветер накроет Свердловскую область

Ранее сообщалось, что в начале марта в Нижнем Тагиле прогнозируется оттепель. А в последние зимние дни, 28 и 29 февраля, потеплеет. В эти дни метеорологами прогнозируется до -1 градуса. Ветер также будет сильным.