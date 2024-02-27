Синоптик Цыганков рассказал о температуре в Москве в конце февраля

Синоптик отметил, что дневные температуры будут положительными. 28 и 29 февраля они составят +1…+3 °С, а 1 и 2 марта — 0…+5 °С. 4 марта столбик термометра поднимется до +1…+6 °С. Завтра будет самый солнечный день без осадков, а с 1 по 4 марта погода будет облачной, с небольшими осадками. Днем возможен дождь и мокрый снег.