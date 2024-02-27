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Updated Сегодня, 12:26

Синоптик Цыганков рассказал о температуре в Москве в конце февраля

27 февраля 2024, 12:24
Гидрометеоролог Анатолий Цыганков в интервью с RT поделился информацией о погоде в Москве в конце февраля.

По его словам, в конце февраля и начале марта ожидаются очень теплые дни, с температурой, соответствующей середине марта, пишет RT. Город находится в теплом секторе циклона. Так, 28–29 февраля днем столбик термометра поднимется до +1…+3 °С. Самая холодная ночь будет 28 февраля, когда ожидается -6…-4 °С. На следующую ночь прогнозируется -4…-2 °С. А 1 и 2 марта ночью температура составит -5…0 °С.

Синоптик отметил, что дневные температуры будут положительными. 28 и 29 февраля они составят +1…+3 °С, а 1 и 2 марта — 0…+5 °С. 4 марта столбик термометра поднимется до +1…+6 °С. Завтра будет самый солнечный день без осадков, а с 1 по 4 марта погода будет облачной, с небольшими осадками. Днем возможен дождь и мокрый снег.

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