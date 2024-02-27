Строители закрыли единственную дорогу к детскому саду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
К данному учреждению есть только одна дорога, при этом нет тротуара для пешеходов. Последнее время ситуация ухудшилась, так как неподалеку началось строительство жилого дома, и теперь на проезжей части стоит строительная техника, пишет Е1.
По словам мамы одного из детей, с одной стороны проезда ведутся строительные работы, а с другой оборудована парковка автомобилей. Сейчас там проводятся работы для проезда стройтехники, а тротуар оборудовать не планируется.
Представители стройкомпании «Астра» сообщили, что скоро будет закончена спецгалерея для пешеходов, чтобы детям можно было спокойно проходить к садику.
Напомним, в Екатеринбурге с пешеходных переходов начнут убирать брусчатку.