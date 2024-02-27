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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Родители в Екатеринбурге пожаловались на перекрытую дорогу к детскому саду

Строители закрыли единственную дорогу к детскому саду в Екатеринбурге

27 февраля 2024, 09:48
Фото: Е1

Родители в Екатеринбурге пожаловались на перекрытую дорогу к детскому саду

В Екатеринбурге родители пожаловались на дорогу к детсаду №233, которая была перекрыта строителями.

К данному учреждению есть только одна дорога, при этом нет тротуара для пешеходов. Последнее время ситуация ухудшилась, так как неподалеку началось строительство жилого дома, и теперь на проезжей части стоит строительная техника, пишет Е1.

Фото: Е1

По словам мамы одного из детей, с одной стороны проезда ведутся строительные работы, а с другой оборудована парковка автомобилей. Сейчас там проводятся работы для проезда стройтехники, а тротуар оборудовать не планируется.

Представители стройкомпании «Астра» сообщили, что скоро будет закончена спецгалерея для пешеходов, чтобы детям можно было спокойно проходить к садику.

Напомним, в Екатеринбурге с пешеходных переходов начнут убирать брусчатку.

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#Общество#Дети#Дорога#Жалоба#Родители#Проезд#Перекрытие#Стройка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Перекрытие дороги#Детский сад
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