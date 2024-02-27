Свердловчан пытаются завербовать в террористы из других стран

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
С начала февраля полицейские фиксируют активность специальных служб из некоторых стран по вербовке россиян для террористических преступлений.
Мошенники нацелены на объекты культурного наследия и памятники. К примеру, одному из жителей Екатеринбурга пришло предложение сжечь памятник «Танку Т-72» в Парке Победы на Уралмаше. Злоумышленники предлагали мужчине «море денег» за это. Об этом сообщает региональная Антитеррористическая комиссия.
Однако мужчина сообщил о поступившем ему предложении в ФСБ. Представители ведомства призывают граждан не совершать подобные преступления, не отвечать на звонки незнакомцев. За подобные поджоги гражданам грозит уголовная ответственность.
Ранее жительница Екатеринбурга хотела сняться в клипе у Билана и лишилась 500 тысяч. Это деньги, взятые в кредит.