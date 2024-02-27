Свердловчан пытаются завербовать в террористы из других стран

Мошенники нацелены на объекты культурного наследия и памятники. К примеру, одному из жителей Екатеринбурга пришло предложение сжечь памятник «Танку Т-72» в Парке Победы на Уралмаше. Злоумышленники предлагали мужчине «море денег» за это. Об этом сообщает региональная Антитеррористическая комиссия.