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Жителей Свердловской области пытаются завербовать в террористы

Свердловчан пытаются завербовать в террористы из других стран

27 февраля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Свердловской области пытаются завербовать в террористы

Жителей Свердловской области атакуют аферисты. Они предлагают гражданам заработать «легкие деньги».

С начала февраля полицейские фиксируют активность специальных служб из некоторых стран по вербовке россиян для террористических преступлений.

Мошенники нацелены на объекты культурного наследия и памятники. К примеру, одному из жителей Екатеринбурга пришло предложение сжечь памятник «Танку Т-72» в Парке Победы на Уралмаше. Злоумышленники предлагали мужчине «море денег» за это. Об этом сообщает региональная Антитеррористическая комиссия.

Однако мужчина сообщил о поступившем ему предложении в ФСБ. Представители ведомства призывают граждан не совершать подобные преступления, не отвечать на звонки незнакомцев. За подобные поджоги гражданам грозит уголовная ответственность.

Ранее жительница Екатеринбурга хотела сняться в клипе у Билана и лишилась 500 тысяч. Это деньги, взятые в кредит.

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#Происшествия#Полиция#ФСБ#Уралмаш#Терроризм#Телефонный терроризм#Памятники#Заработок#18+#Екатеринбург#Аферисты#Борьба с терроризмом#Дарья Сорокина#Антитеррористическая комиссия#Культурное наследие
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