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Updated Сегодня, 11:47

Комбат ДПС Кургана стал врио замначальника Госавтоинспекции Свердловской области

Свердловской Госавтоинспекцией будет управлять комбат ДПС

27 февраля 2024, 11:45
Фото: 1MI

Комбат ДПС Кургана стал врио замначальника Госавтоинспекции Свердловской области

Командир отдельного батальона ДПС ГИБДД по Кургану Рушан Галеев стал новым врио замначальника свердловской Госавтоинспекции.

Подполковник уже внесен в список глав управления, сообщается на официальном сайте УГИБДД.

Отмечается, что Галееву 43 года, на новом посту отвечает за деятельность отдела дорожной службы, отношения со стражами порядка и исполнение закона.

Напомним, что ранее был назначен новый начальник в «Водоканал» Первоуральска. Им стал Денис Ярин. Руководящую должность он занял после того, как прошлый врио, Сергей Матафонов, был задержан 13 февраля.

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#Общество#Первоуральск#ГИБДД#Начальник#Должность#Курган#ДПС#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УГИБДД
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