Свердловской Госавтоинспекцией будет управлять комбат ДПС

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Подполковник уже внесен в список глав управления, сообщается на официальном сайте УГИБДД.
Отмечается, что Галееву 43 года, на новом посту отвечает за деятельность отдела дорожной службы, отношения со стражами порядка и исполнение закона.
Напомним, что ранее был назначен новый начальник в «Водоканал» Первоуральска. Им стал Денис Ярин. Руководящую должность он занял после того, как прошлый врио, Сергей Матафонов, был задержан 13 февраля.