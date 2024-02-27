Сын экс-министра Свердловской области оказался вовлечен в конфликт в поселке

При этом они подтвердили, что у них есть долг за охрану размером в 660 тысяч рублей с ноября по февраль. Однако оплатить эту задолженность свердловчане пока не имеют возможности, так как были арестованы счета СНТ по взысканным долгам, накопленным в течение восьми лет.