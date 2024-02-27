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Жители поселка в Свердловской области пожаловались на закрытый КПП из-за долгов

Сын экс-министра Свердловской области оказался вовлечен в конфликт в поселке

27 февраля 2024, 09:03
Фото: 1MI

Жители поселка в Свердловской области пожаловались на закрытый КПП из-за долгов

Жители коттеджного поселка «Родные просторы» в Сысерти рассказали, что на КПП перекрыли проезд к домам из-за долгов перед предпринимателем Евгением Луговым, который отвечает за охрану и аффилирован с сыном экс-министра Алексеем Чемезовым.

По словам члена СНТ Татьяны Людмер, 7 февраля 2024 года жителям поселка стали угрожать закрытием въезда. Вскоре жена Чемезова якобы из-за реконструкции КПП перекрыла въезд как владелица участка, через который остальные проживающие проезжают в поселок.

Людям было предложено проезжать по другой дороге, однако она не подходит для транспортного движения. Вскоре после этого жители сняли шлагбаум, пишет Ура.ру.

Известно, что поселок был основан в 2013 году. Сейчас в нем существует более 60 участков. В проекте населенного пункта участок КПП был указан общей территорией, однако в настоящий момент им владеет жена Алексея Чемезова. После закрытия проезда местные жители обратились в надзорный орган и МВД.

При этом они подтвердили, что у них есть долг за охрану размером в 660 тысяч рублей с ноября по февраль. Однако оплатить эту задолженность свердловчане пока не имеют возможности, так как были арестованы счета СНТ по взысканным долгам, накопленным в течение восьми лет.

Аффилированность Лугового с Чемезовым подтверждается их участием в юрлицах. При этом сам Чемезов отметил, что информация о запрете въезда является неправдой.

Напомним, в поселке Заболотный после вмешательства прокуратуры и суда будет ходить автобус.

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