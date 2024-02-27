tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге прокомментировал забастовку сотрудников

ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге снизил плату после забастовки сотрудников

27 февраля 2024, 04:57
Фото: 1MI

ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге прокомментировал забастовку сотрудников

Администрация ТЦ «Пекин» прокомментировала протест сотрудников из-за повышения стоимости аренды.

По словам собственника, для того, чтобы поддержать предпринимателей, было решено временно снизить ставку аренды на зимнее время 2024 года. Со следующего месяца уровень платежа таким, как прежде, рассказали в пресс-службе торгового центра.

Также в заявлении собственника было отмечено, что руководство торговой организации с вниманием и уважением относится к замечаниям торговцев.

Напомним, 26 февраля 2024 года в Екатеринбурге сотрудники «Пекина» не стали открывать свои торговые точки из-за объявленной забастовки. Причиной протестов стала повышенная оплата аренды.

Бастующие на «Таганском ряду» в Екатеринбурге торговцы не отдали коллегу полиции
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудники ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге устроили забастовку из-за повышения цены арендыЗамначальника Дома офицеров в Екатеринбурге уволился после скандала с БДСМ-вечеринкойДепутат Заксо Свердловской области оповестит Минобороны о вечеринке в Доме офицеров
#Происшествия#Цены#Администрация#Протест#Стоимость#Аренда#Оплата#Предприниматели#Забастовка#ЧП#Сотрудники#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27