ТЦ «Пекин» в Екатеринбурге снизил плату после забастовки сотрудников

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
По словам собственника, для того, чтобы поддержать предпринимателей, было решено временно снизить ставку аренды на зимнее время 2024 года. Со следующего месяца уровень платежа таким, как прежде, рассказали в пресс-службе торгового центра.
Также в заявлении собственника было отмечено, что руководство торговой организации с вниманием и уважением относится к замечаниям торговцев.
Напомним, 26 февраля 2024 года в Екатеринбурге сотрудники «Пекина» не стали открывать свои торговые точки из-за объявленной забастовки. Причиной протестов стала повышенная оплата аренды.