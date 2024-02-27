Участниками Ural Music Night станут три тысячи музыкантов

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Концерт запланирован на 28 июня. Разные площадки для выступлений артистов будут организованы на 100 площадках, сообщили в пиар-службе фестиваля.
Организаторы пригласили выступить в том числе 9 участников New/Open Showcase Festival, который состоялся 9–11 февраля.
Тогда 50 музыкантов сражались за 1,2 миллиона рублей. Также их в качестве награды пригласили на Ural Music Night. На фестивале зрители смогут насладиться выступлениями свыше 3000 музыкантов из России и других стран.
В списке выступающих: Bogdan Kiyashko — инди-артист из Москвы, INDEX TRIO — электроакустическая музыка, Excite Quintet — современный джаз, Korsakova — жанр worldbeat, Mesch! — бодрый инди-поп, Juna — инди-фолк на татарском языке.
Также выступят «дрель» — эклектичный поп из Самары, Zavazalsky — DIY-артист из Москвы, Alpin — автор и исполнитель.
Предположительно, эти артисты соберут более чем 370 тысяч зрителей. Другие желающие выступить могут до 18 марта отправить заявку.
Ранее сообщалось, что театр танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге.