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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Объявлены новые участники фестиваля Ural Music Night

Участниками Ural Music Night станут три тысячи музыкантов

27 февраля 2024, 10:41
Фото: 1MI

Объявлены новые участники фестиваля Ural Music Night

Три тысячи артистов выступят на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге.

Концерт запланирован на 28 июня. Разные площадки для выступлений артистов будут организованы на 100 площадках, сообщили в пиар-службе фестиваля.

Организаторы пригласили выступить в том числе 9 участников New/Open Showcase Festival, который состоялся 9–11 февраля.

Тогда 50 музыкантов сражались за 1,2 миллиона рублей. Также их в качестве награды пригласили на Ural Music Night. На фестивале зрители смогут насладиться выступлениями свыше 3000 музыкантов из России и других стран.

В списке выступающих: Bogdan Kiyashko — инди-артист из Москвы, INDEX TRIO — электроакустическая музыка, Excite Quintet — современный джаз, Korsakova — жанр worldbeat, Mesch! — бодрый инди-поп, Juna — инди-фолк на татарском языке.

Также выступят «дрель» — эклектичный поп из Самары, Zavazalsky — DIY-артист из Москвы, Alpin — автор и исполнитель.

Предположительно, эти артисты соберут более чем 370 тысяч зрителей. Другие желающие выступить могут до 18 марта отправить заявку.

Ранее сообщалось, что театр танца «Грани» из Нижнего Тагила стал лауреатом фестиваля в Екатеринбурге.

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#Общество#Фестиваль#Музыка#Концерт#Музыканты#Джаз#Екатеринбург#Ural Music Night#Дарья Сорокина
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