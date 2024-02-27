Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Отравление тагильчан сероводородом началось с четверга, 22 февраля. В этот день вечером в 20:20 часов приборы на Вагонке уловили концентрацию сероводорода в 4,9 ПДК. Т.е. при разовой норме в 0,008 мг/м3, в этот день его содержание в воздухе определялось на уровне 0,0392 мг/м3. Также в этот день, но чуть позже — в 21:00, сероводород был на Тагилстрое в районе трамвайного кольца по улице Металлургов — превышение нормативов было в 3,1 раза.
На следующий день, 23 февраля, пост УГМС, расположенный на Красном Камне, уловил самое большое содержание сероводорода за эти дни — 10,4 ПДК, это 0,0832 мг/м3. К вечеру в этом же районе его концентрация начала снижаться, но все равно имело место превышение: в 17:00 — в 4,6 раза и в 21:20 — в 3,4 раза. Помимо этого, на Вагонке за сутки сероводород уловили трижды:
Сероводород распространился буквально везде, днем в 16:20 его уловили даже Тагилстрое в концентрации 1,6 ПДК.
На следующий день, 24 февраля, судя по результатам замеров УГМС, атака жителей Красного Камня сероводородом продолжилась. С 15:20 по 15:40 часов его превышение было в 9,3 раза. В течение дня были зафиксированы такие превышения:
Затем пост №4, расположенный на Тагилстрое, отчитался о превышении вредного вещества в 1,6 раза.
Утром 25 февраля на Тагилстрое значение сероводорода в воздухе поднялось до 10 ПДК — 0,08 мг/м3. Позже на Красном Камне нормативы были превышены с 2,0 до 3,3 ПДК.
Эксперты говорят, что такой концентрацией сероводорода без вреда для здоровья можно дышать только пару часов. Это газ второго класса опасности и, по совместительству, сильный нейротоксин, вызывающий гипоксию в связке с железом. Если вы ощутили запах газа близ дома, значит, скорее всего, можно фиксировать превышение. Для отравления H2S характерны жжение, боль в горле, конъюнктивит, одышка, головокружение, а также слабость и рвота и тахикардия.
Редакция TagilCity.ru направит официальное обращение в Роспотребнадзор, чтобы ведомство организовало проверку и выяснило источник такого загрязнения воздуха в дни, когда по закону предприятия обязаны снижать выбросы, а не выдавать превышения вредных веществ.