tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В 10 раз был превышен сероводород в воздухе Нижнего Тагила во время НМУ

Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ

27 февраля 2024, 15:46
Фото: tagilcity.ru

В 10 раз был превышен сероводород в воздухе Нижнего Тагила во время НМУ

Четыре дня подряд в Нижнем Тагиле фиксировали превышение сероводорода. За эти дни, когда в городе действовало предупреждение об НМУ, вредное вещество превысило нормативы минимум 20 раз. Максимальное содержание сероводорода было 10 ПДК.

Отравление тагильчан сероводородом началось с четверга, 22 февраля. В этот день вечером в 20:20 часов приборы на Вагонке уловили концентрацию сероводорода в 4,9 ПДК. Т.е. при разовой норме в 0,008 мг/м3, в этот день его содержание в воздухе определялось на уровне 0,0392 мг/м3. Также в этот день, но чуть позже — в 21:00, сероводород был на Тагилстрое в районе трамвайного кольца по улице Металлургов — превышение нормативов было в 3,1 раза.

На следующий день, 23 февраля, пост УГМС, расположенный на Красном Камне, уловил самое большое содержание сероводорода за эти дни — 10,4 ПДК, это 0,0832 мг/м3. К вечеру в этом же районе его концентрация начала снижаться, но все равно имело место превышение: в 17:00 — в 4,6 раза и в 21:20 — в 3,4 раза. Помимо этого, на Вагонке за сутки сероводород уловили трижды:

  • в 07:40 — 1,4 ПДК;
  • с 10:40 по 11:20 от 3,8 до 7,4 ПДК;
  • 18:20 часов 6,3 ПДК.

Сероводород распространился буквально везде, днем в 16:20 его уловили даже Тагилстрое в концентрации 1,6 ПДК.

На следующий день, 24 февраля, судя по результатам замеров УГМС, атака жителей Красного Камня сероводородом продолжилась. С 15:20 по 15:40 часов его превышение было в 9,3 раза. В течение дня были зафиксированы такие превышения:

  • в 03:40 — 2,9 ПДК;
  • в 04:40 — 8,6 ПДК;
  • в 05:40 — 2,8 ПДК;
  • в 08:20 — 5,8 ПДК;
  • в 11:20 — 2,6 ПДК;
  • в 16:00 — 7,0 ПДК.

Затем пост №4, расположенный на Тагилстрое, отчитался о превышении вредного вещества в 1,6 раза.

Утром 25 февраля на Тагилстрое значение сероводорода в воздухе поднялось до 10 ПДК — 0,08 мг/м3. Позже на Красном Камне нормативы были превышены с 2,0 до 3,3 ПДК.

Эксперты говорят, что такой концентрацией сероводорода без вреда для здоровья можно дышать только пару часов. Это газ второго класса опасности и, по совместительству, сильный нейротоксин, вызывающий гипоксию в связке с железом. Если вы ощутили запах газа близ дома, значит, скорее всего, можно фиксировать превышение. Для отравления H2S характерны жжение, боль в горле, конъюнктивит, одышка, головокружение, а также слабость и рвота и тахикардия.

Редакция TagilCity.ru направит официальное обращение в Роспотребнадзор, чтобы ведомство организовало проверку и выяснило источник такого загрязнения воздуха в дни, когда по закону предприятия обязаны снижать выбросы, а не выдавать превышения вредных веществ.

Читайте также:
«До тошноты»: жители Сухоложского в Нижнем Тагиле пожаловались на запах выбросовВторой день подряд: в Нижнем Тагиле диоксид азота превысил норму на вокзалеНМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Выбросы#УГМС#Замеры#Екатеринбург#Сероводород#Замеры воздуха#Превышение ПДК#Превышение#Замеры выбросов#Уральский УГМС#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
Вчера, 09:48
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Вчера, 10:41
НМУ и экологичная спецтехника: итоги недели с 19 по 25 февраля в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:26
Еще 11 домов в центре Нижнего Тагила засияют архитектурной подсветкой
Вчера, 13:44
На 15 тысяч рублей оштрафовали в Екатеринбурге участницу незаконной акции
Вчера, 12:32
Банкротство и аренда земли: крупные судебные дела Свердловской области за январь 2024
25 февраля, 06:27