Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ

Отравление тагильчан сероводородом началось с четверга, 22 февраля. В этот день вечером в 20:20 часов приборы на Вагонке уловили концентрацию сероводорода в 4,9 ПДК. Т.е. при разовой норме в 0,008 мг/м3, в этот день его содержание в воздухе определялось на уровне 0,0392 мг/м3. Также в этот день, но чуть позже — в 21:00, сероводород был на Тагилстрое в районе трамвайного кольца по улице Металлургов — превышение нормативов было в 3,1 раза.