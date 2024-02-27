В ДТП с четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге не нашлось виновных

Подводя итог, эксперт отметил, что пешеходам в тот день «не повезло, что к перекрестку подъезжал такой опасный водитель». А обсуждаемый приговор лишь демонстрирует, что действия любого такого «летчика» (водителя-девушки) в случае «залета» точно так же «могут разобрать и рассмотреть под лупой». Также специалист добавил, что подобных ДТП не мало. И что водителям не стоит так ездить.