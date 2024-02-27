В ДТП с четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге не нашлось виновных

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Тогда легковое авто на высокой скорости сбило четверых человек, которые находились на пешеходной зоне. Все они получили серьезные травмы, но ответственности за это никто не понес.
Девушку, которая сбила пешеходов, сделали свидетельницей по этому делу. А второй водитель был оправдан. Как такое могло произойти, поделился мнением автоэксперт Дмитрий Ларионов, пишет Е1.
Отмечается, что в тот день 20-летняя екатеринбурженка Арина на иномарке Chevrolet Aveo ехала по Готвальда прямо, а Равшан за рулем Kia Rio ехал ей на встречу и поворачивал налево. На перекресток девушка выехала на желтый сигнал светофора. Водитель Kia в этот момент завершал маневр, и он пересек траекторию Chevrolet. Девушка повернула руль вправо и потеряла контроль над управлением авто, из-за чего сбила там четверых людей.
Эксперт считает, что, так как многие пешеходы получили серьезные травмы, следствию стоило конкретнее определиться с подозреваемым. Были проведены две экспертизы.
Так как в выводах экспертов не было достаточно подтверждений, указывающих на виновность в ДТП Арины, уголовное дело в отношении нее не стали возбуждать. А против молодого человека-водителя дело завели, позднее оправдав по нему. Прочитав судебную документацию, эксперт был удивлен.
У меня сложилось четкое ощущение: суду стало в какой-то момент понятно, что уголовное дело возбудили в отношении не того водителя! — сказал Дмитрий Ларионов.
По его словам, там есть текст о том, что вина девушки в произошедшем усматривается больше. Но на тот момент она уже проходила свидетелем по делу, а обвинялся лишь парень.
Подводя итог, эксперт отметил, что пешеходам в тот день «не повезло, что к перекрестку подъезжал такой опасный водитель». А обсуждаемый приговор лишь демонстрирует, что действия любого такого «летчика» (водителя-девушки) в случае «залета» точно так же «могут разобрать и рассмотреть под лупой». Также специалист добавил, что подобных ДТП не мало. И что водителям не стоит так ездить.
Ранее сообщалось, что у грузовика отлетело колесо и врезалось в автомобиль на Серовском тракте.